Dworczyk zostanie wyrzucony z PiS? "Po co wypowiadać takie słowa"

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości bierze pod uwagę usunięcie z partii byłego szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka – podał nieoficjalnie portal Onet. Powodem ma być wywiad udzielony TVN24, w którym Dworczyk powiedział, że jest przeciwny przyjęciu posłów Suwerennej Polski do PiS.

"Jarosław Kaczyński szczególnie źle zareagował na fragment wywiadu Michała Dworczyka, w którym ten odnosił się bezpośrednio do Zbigniewa Ziobry. Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki pytał byłego szefa KPRM o to, kto jego zdaniem w SP ma być 'cyniczny i zły'. Ja nie chcę skupiać się na nazwiskach – stwierdził Dworczyk" – czytamy.

– Ale jeżeli pan minister Ziobro może powiedzieć o premierze Morawieckim, że "w polityce nie można być, za przeproszeniem, miękiszonem", to ja mogę powiedzieć o panu ministrze Ziobrze, że w polityce nie można być, za przeproszeniem, wyrachowanym cynikiem grającym wyłącznie na siebie – mówił europoseł PiS.

– Można kogoś nie lubić, mieć inne zdanie na temat pewnych kierunków, w jakich podąża partia, ale po co takie słowa wypowiadać teraz, kiedy Ziobro walczy z nowotworem? – wskazuje informator z Nowogrodzkiej.

Chłodne relacje

Słowa Michała Dworczyka skrytykował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. – Może z perspektywy Brukseli obraz jest inny, ale z perspektywy Warszawy obraz jest taki: w jedności siła. Zrobimy wszystko, aby przedstawić się zakusom koalicji 13 grudnia skierowanym przeciwko prawu, zasadom, regułom – powiedział w trakcie konferencji prasowej w Sejmie.

"Michał Dworczyk ma wrogów w PiS. Naraził się m.in. samemu Błaszczakowi, gdy ten był ministrem obrony. Były wicepremier miał podejrzewać, że Dworczyk chce go wygryźć z fotela szefa MON. Były szef Kancelarii Premiera miał też fatalne relacje z ekipą skupioną wokół byłej premier Beaty Szydło, w tym byłą marszałek Sejmu Elżbietą Witek i byłą minister edukacji Anną Zalewską" – opisuje Onet.

– Michał to najzdolniejszy albo jeden z najzdolniejszych polityków swojego pokolenia. Człowiek, który ma rzadką cechę. Mianowicie dowozi tematy. Nie cierpi ziobrystów, bo oni przecież wszczynali śledztwa przeciw niemu, kiedy kierowali prokuraturą. Nie dziwię mu się, że tak o nich mówi – podkreśla w rozmowie z Onetem parlamentarzysta PiS. – Co by miało dać wyrzucenie Michała z partii? Za to, że powiedział, co uważa, a nie knuje gdzieś po kątach? – mówi ktoś inny.

"W ostatnich latach europoseł związał się z Mateuszem Morawieckim i uchodził za jego człowieka do zadań specjalnych. To właśnie dlatego wywiad Dworczyka w TVN24 został odczytany na Nowogrodzkiej jako stanowisko byłego premiera w sprawie zmian w partii. Nie jest tajemnicą, że Morawiecki nie był entuzjastą powrotu ziobrystów do Prawa i Sprawiedliwości" – wskazuje portal.

