"Tusk ma wybierać sędziów?". Poseł PiS odpowiada opozycji

We wtorek w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie odbyło się losowanie kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Nowy organ, który zastąpił Izbę Dyscyplinarną, ma orzekać w sprawach o naruszenie przez sędziów przepisów prawa. Powstał na mocy nowelizacji ustawy o SN autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy.

Powstanie Izby to efekt przyjęcia przez Polskę zobowiązania do realizacji tzw. kamieni milowych narzuconych przez Komisję Europejską. KE uzależniła wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy od spełnienia przez polski rząd szeregu wymogów. Jeden z nich dotyczył właśnie ID.

Losowania kandydatów do IOZ dokonała pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska. Nazwiska sędziów biorących udział w losowaniu zamknięte były w plastikowych kulach. Forma dokonania wyboru grupy sędziów, z których prezydent Andrzej Duda wybierze 11 członków Izby wzbudziła szereg kontrowersji i niepochlebnych komentarzy. Politycy opozycji wykpili losowanie stwierdzając, że jego forma była niepoważna.

"Kwestia stresu"

Podczas wieczornego programu na antenie Polsatu News krytykę losowania sędziów do IOZ odpierał poseł PiS Dariusz Stefaniuk. Jak stwierdził, nietypowa forma wyłonienia kandydatów mogła być efektem stresu, jakiego doświadczyła prezes Manowska. W trakcie losowania, plastikowe kule sprawiły szefowej Sądu Najwyższego pewne problemy, ponieważ samoczynnie otwierały się.

– Gdybym ja miał jakiś wpływ na to, to pani prezes mogłaby wziąć jakiegoś asystenta, kogokolwiek, nie musi tego robić sama. Niektórzy mówią, że nie musiało być żadnych kulek i w inny sposób można było dokonać tego losowania, natomiast metoda na pewno była bardzo mało zgrabna. Być może to jest kwestia stresu, jakiejś roli, którą przybrała pani prezes – stwierdził Stefaniuk.

Polityk odniósł się także do wpisu poseł Koalicji Obywatelskiej Kamili Gasiuk-Pihowicz, która napisała, że losowanie było teatrzykiem, a to "Duda finalnie ustala wyniki losowania".

– Będąc złośliwym, powiedziałbym: To co, Donald Tusk ma wybierać tych sędziów, jeżeli ma nie wybierać ich prezydent? – odparł poseł PiS.

