Rtęć w Odrze? Niemiecki minister: Chodzi o coś innego

Kilkanaście dni temu jeden ze związków wędkarskich poinformował o zwiększonej liczbie śniętych ryb na kanale żeglugowym Odry w Oławie (woj. dolnośląskie). Na alarm zareagował Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jak podano, zbadano wodę z rzeki i stwierdzono podwyższony poziom tlenu, który jest zabójczy dla ryb. Prawdopodobnie do rzeki zrzucono ogromne ilości odpadów chemicznych.

– Nowe wyniki laboratoryjne z piątku wykazały zwiększony ładunek soli w rzece – mówił Vogel na antenie rbb24. Zapewnił jednak, że te wyniki nie są decydujące i konieczne są kolejne badania.

Minister zaznaczył ponadto, że rtęć ma długotrwałe działanie jako trucizna dla ryb. Z tego co obecnie wiadomo, do rzeki nie wpuszczono takiej ilości rtęci, aby mogło to spowodować śmierć tylu ryb.

To jednak nie rtęć?

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przekazano, że rząd nie potwierdza zawartości rtęci w Odrze.



– Z informacji, które posiadamy od dwóch wojewodów – dolnośląskiego i lubuskiego – spośród 50 przebadanych w każdym województwie próbek nie stwierdzono obecności metali ciężkich – stwierdził wiceminister Wąsik.

Jacek Ozdoba dodał z kolei, że w województwie śląskim w jednym miejscu występuje przekroczenie zawartości rtęci, ale obecnie informacja jest weryfikowana, na ile ma to związane bezpośrednio z sytuacją w Odrze. Jak przekazał, konieczne w tej sprawie są ponowne badania. – Według naszej aparatury i próbek, które były pobrane, nie potwierdzamy zawartości rtęci w Odrze – mówił.

Informację o wykryciu rtęci w próbkach z Odry przekazała w czwartek wieczorem lokalna niemiecka stacja telewizyjna rbb24. obecność trującej substancji wykazały badania niemieckiego laboratorium państwowego. Jej stężenie miało być tak wysokie, że badanie trzeba było powtórzyć, aby móc odczytać wynik.

Niemiecka telewizja podkreśliła przy tym, że nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone, że to właśnie rtęć przyczyniła się do masowej śmierci ryb w Odrze.

