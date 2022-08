"Jesteś hańbą dla dziennikarstwa w Brazylii". Bolsonaro atakuje dziennikarkę na wizji

W Brazylii odbyła się pierwsza z debat pomiędzy kandydatami na urząd prezydenta kraju. W studiu telewizyjnym spotkali się urzędująca głowa państwa Jair Bolsonaro oraz jego główny rywal wyborczy Luiz Inacio Lula da Silva, a także pozostali kandydaci na to stanowisko. Politycy zaciekle atakowali się wzajemnie. W pewnym momencie Bolsonaro, po pytaniu o pandemię koronawirusa, w szokujący sposób odezwał się do prowadzącej debatę dziennikarki Very Magalhães.

– Myślę, że idziesz spać myśląc o mnie. Podkochujesz się we mnie – powiedział Bolsonaro do Magalhães. – Jesteś hańbą dla dziennikarstwa w Brazylii – dodał prezydent.

Komentując później całą sytuacją dziennikarka powiedział, że postawa Bolsonaro była „całkowicie poza kontrolą, niepotrzebna i… szkodliwa dla niego”. Dodała również, że jest przekonana, iż Bolsonaro „nie lubi być przesłuchiwany przez kobiety”.

Postawa wobec kobiet

Bolsonaro regularnie spotka się z krytyką swojego stosunku do kobiet. Prawicowy przywódca odpiera zarzuty i wskazuje na poparcie swojego rządu dla praw sprzyjających kobietom. Prezydent stwierdził także, że „duża część kobiet w Brazylii go kocha”, ponieważ sprzeciwia się legalizacji narkotyków.

Bolsonaro i były prezydent Lula dołączyli do czterech innych kandydatów w pierwszej telewizyjnej debacie przed październikowymi wyborami prezydenckimi. Debata koncentrowała się na wielu kwestiach, w tym gospodarce, zmianach klimatycznych i radzeniu sobie przez rząd z pandemią COVID-19, ale była usiana osobistymi atakami.

Bolsonaro musiał odpierać ataki konkurentów przede wszystkim w kwestiach związanych z gospodarką, kryzysem klimatycznym i pandemią. Prezydent twierdził, że brazylijska gospodarka „kwitnie”, pomimo rekordowego bezrobocia pod jego rządami.

Tymczasem Lula, według ostatnich sondaży najpopularniejszy kandydat, zaprzeczył oskarżeniom o korupcję i bronił swojej niewinności.

Lula został skazany za korupcję w 2017 roku i przekazany władzom federalnym w kwietniu 2018 roku, aby rozpocząć odbywanie kary 12 lat więzienia. Jednak w 2021 roku Sąd Najwyższy unieważnił wyrok, pozwalając mu ponownie kandydować na prezydenta.

