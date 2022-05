"Zełenski jest tak samo winny za wojnę jak Putin". Szokujące słowa byłego prezydenta Brazylii

Szokujące twierdzenie brazylijskiego polityka padło podczas wywiadu dla magazynu "TIME". Da Silva stwierdził, że Wołodymyr Zełenski ponosi taką samą odpowiedzialność za wywołanie konfliktu zbrojnego, jak Władimir Putin.

– Czasami siedzę i oglądam prezydenta Ukrainy przemawiającego w telewizji, otrzymującego brawa i owację na stojąco od wszystkich parlamentarzystów [europejskich] – powiedział da Silva. – Ten facet jest tak samo odpowiedzialny za wojnę jak Putin. Ponieważ na wojnie nie ma jednej winnej osoby – dodał były prezydent Brazylii.

Wywiad dla "TIME" został przeprowadzony 7 maja z okazji ogłoszenia wstępnej kandydatury da Silvy w wyścigu o fotel prezydenta kraju na trzecią kadencję. Da Silva stwierdził w nim, że Putin nie powinien był najeżdżać na Ukrainę, ale winę za rozpętanie konfliktu ponoszą również Stany Zjednoczone, NATO i Unia Europejska.

– Jaki był powód inwazji na Ukrainę? NATO? Wtedy USA i Europa powinny były powiedzieć: "Ukraina nie dołączy do NATO”. To by rozwiązało problem – stwierdził.

– Drugą kwestią było przystąpienie Ukrainy do UE. Europejczycy mogliby powiedzieć: „Nie, teraz nie jest moment, aby Ukraina przystąpiła do UE, poczekamy”. Nie musieli zachęcać do konfrontacji – ocenił da Silva.

W dalszej części rozmowy da Silva nazwał zachowanie Zełenskiego „trochę dziwnym”, powołując się na częste występy ukraińskiego prezydenta w telewizji.

– Wygląda na to, że jest częścią spektaklu – powiedział. – Był w parlamencie brytyjskim, niemieckim, francuskim, włoskim, jakby prowadził kampanię polityczną. Powinien być przy stole negocjacyjnym – dodał.

Wojna na Ukrainie

Ukraińskie siły zbrojne twierdzą, że Rosjanie "nie odnieśli sukcesu” w próbach przebicia się przez linie frontu w obwodach Ługańska i Doniecka w ciągu ostatnich 24 godzin.

Ukraińska armia poinformowała również, że rosyjscy żołnierze koncentrują się na likwidacji ukraińskich jednostek w zakładzie Azowstalu w Mariupolu. "Rosyjscy okupanci koncentrują swoje wysiłki na blokowaniu i próbie zniszczenia naszych jednostek w rejonie Azowstalu” – poinformowało wojsko w najnowszym raporcie.

