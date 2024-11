"Najbardziej realistyczne podejście". Erdogan ma propozycję zakończenia wojny

Sojusznicy Ukrainy coraz bardziej naciskają na Wołodymyra Zełenskiego, aby rozpoczął negocjacje pokojowe z Władimirem Putinem. Zachód wskazuje, że żadna ze stron konfliktu nie może osiągnąć zdecydowanego zwycięstwa. Według Bloomberga prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan planuje przedstawić własny plan zakończenia wojny na spotkaniu przywódców G20 w Rio de Janeiro.

Plan Erdogana

Według dziennikarzy, w ramach ustępstwa wobec Rosji Erdogan zaproponuje Zełenskiemu odroczenie dyskusji o przystąpieniu do NATO na co najmniej 10 lat.

Plan turecki przewiduje także utworzenie strefy zdemilitaryzowanej w Donbasie. W ramach dodatkowej gwarancji Erdogan zaoferuje stacjonowanie tam wojsk międzynarodowych oraz gwarancję dostaw broni na Ukrainę w ramach rekompensaty za zgodę na nieprzystępowanie do NATO.

"Tureccy urzędnicy przyznają, że Ukrainie będzie trudno zaakceptować taką propozycję, ale uważają, że jest to najbardziej realistyczne podejście. Będą starali się odłożyć dyskusję na temat losów okupowanych terytoriów, aby skupić się przede wszystkim na zapewnieniu stabilnego zawieszenia broni” – pisze Bloomberg.

Jednocześnie taka formuła może spodobać się części sojuszników Kijowa, którzy obawiają się, że pełne członkostwo Ukrainy w NATO może doprowadzić do bezpośredniego konfliktu z Kremlem.

Według źródeł Erdogan ma informacje, że jeśli walki nie ustaną, to w ciągu najbliższych kilku miesięcy Ukraina może stracić znacznie więcej terytorium, niż do tej pory. Dlatego turecki przywódca ma nadzieję, że uda mu się przekonać Zełenskiego do wzięcia udziału w rozmowach pokojowych w Stambule.

Jaki koniec wojny?

Po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA rozgorzała dyskusja nad sposobem zakończenia wojny. Porozumienie między Ukrainą a Federacją Rosyjską zaproponowane przez polityka Republikanów może przewidywać zrzeczenie się przez Kijów roszczeń wobec Krymu w zamian za zwrot części innych okupowanych terytoriów.

Jednocześnie formuła pokojowa Zełenskiego opiera się na uzyskaniu jasnej drogi do członkostwa w NATO i gwarancji bezpieczeństwa przed akcesją.

