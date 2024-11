Trumpa zainteresowały dwa punkty z "planu zwycięstwa" Zełenskiego

Sojusznicy Ukrainy w Europie i USA, w tym wysoko postawieni Republikanie, udzielili porad, w jaki sposób najlepiej sformułować propozycje, aby współpraca Kijowa z Waszyngtonem była kontynuowana po objęciu urzędu przez prezydenta elekta USA Donalda – podaje "Financial Times", powołując się na źródła.

Według gazety jedna z propozycji ma polegać na zastąpieniu części wojsk USA stacjonujących w Europie siłami ukraińskimi po zakończeniu konfliktu. Druga – po raz pierwszy opracowana przez senatora republikanów Lindseya Grahama – zakłada udostępnienie kluczowych zasobów naturalnych Ukrainy zachodnim partnerom.

Zełenski przedstawił swój plan Trumpowi na spotkaniu w Nowym Jorku we wrześniu. Trump był "zainteresowany" tymi dwoma punktami – dodaje "FT", powołując się na osobę poinformowaną o spotkaniu.

Zasoby mineralne Ukrainy kartą przetargową w rozmowach Zełenskiego z Trumpem?

O tym, że warte biliony dolarów zasoby mineralne Ukrainy mogą być kartą przetargową w rozmowach Zełenskiego z Trumpem, informował na początku listopada "New York Times". Według gazety Kijów szuka w ten sposób możliwości odwołania się do dobrze znanego, transakcyjnego podejścia Trumpa do polityki zagranicznej.

"NYT", powołując się na dane z 2022 r. napisał, że całkowitą wartość wszystkich zasobów mineralnych Ukrainy szacuje się na 26 bilionów dolarów, wliczając w to węgiel, gaz i ropę naftową.

Dziennik wyliczył, że Ukraina ma na swoim terytorium zasoby strategiczne, w tym ok. 7 proc. światowych rezerw tytanu, 20 proc. rezerw grafitu i 500 tys. ton litu, niezbędnego do produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Donald Trump twierdził podczas swojej kampanii wyborczej, że będzie w stanie szybko zakończyć wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak żadnych konkretnych propozycji w tej sprawie.

