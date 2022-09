Podsłuchane. Punkt szósty

No… chyba można. Tu jest napisane, że dwie osoby… No to nas dwóch jest, co nie? Raz, dwa… Tak, dwóch. I że do 225 kilo. Ty ile ważysz?

Czy ja wiem? Z 80.

Ja trochę więcej, ale chyba nie przekraczamy. Dobrze, że Sasina nie ma. Byśmy już wszyscy nie usiedli.

Wiesz co? Myśmy już ten regulamin złamali.

No jak to?

Bo jak wchodziłem, to się nie trzymałem poręczy. I po schodach nie wszedłem. Punkt piąty regulaminu.

Widział ktoś?

Nikogo nie ma, tylko SOP-owcy, ale wszyscy stoją tyłem.

Całe szczęście. Za poręcz się łap, szybko!

Co jest?! Spadamy?!

Nie, punkt szósty! Trzeba się poręczy trzymać. Ależ emocje!