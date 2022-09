Prof. Roszkowski: Jestem tylko skromnym elementem tej gry

Zdaniem historyka, "cała kampania nienawiści, obrzydliwego hejtu zaczęła się w momencie, który jest początkiem kampanii przedwyborczej".

– Jestem tylko skromnym elementem tej gry. To jest tak naprawdę kwestia ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka oraz obecnego rządu. To, że minister zatwierdził ten podręcznik, to niewątpliwy fakt i ja znalazłem się w ogniu strzelaniny – skomentował profesor we wtorkowej audycji porannej Radia Zet.

"PiS-woski historyk"

Wojciech Roszkowski przyznał, że niektóre środowiska zarzucają mu, iż jest "PiS-owskim historykiem". – Jeśli krytykują mnie także PiS-owcy, to jak to rozumieć? – pytał naukowiec. – Moim Panem jest Pan Bóg, a nie Jarosław Kaczyński, Donald Tusk czy ktokolwiek inny – podkreślił.

– Podzieliło nas ogromne nieporozumienie. Ja nie dzielę ludzi na lepszych czy gorszych. Staram się nie oceniać ludzi w całości. Staram się ocenić postępowanie, zachowanie, słowa – być może nawet czasem trochę ostro – ale nigdy nie oceniam ludzi jako takich. Nie jestem Panem Bogiem – powiedział prof. Roszkowski.

Kontrowersyjny podręcznik

Od 1 września tego roku, czyli od początku nowego roku szkolnego, przedmiot Historia i Teraźniejszość zastąpił Wiedzę o Społeczeństwie (WOS) w pierwszych klasach liceów i techników. Na razie jedynym podręcznikiem dopuszczonym do nauczania HiT jest pozycja autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Książka od dłuższego czasu wzbudza ogromne kontrowersje u części polityków opozycji i niektórych komentatorów.

Mimo głosów krytycznych, podręcznik ma cieszyć się olbrzymią popularnością – kolejne sklepy informują, że książka jest wyprzedana i trwa oczekiwanie na dodruk. Podręcznik do HiT można też kupić w placówkach poczty

Prof. Roszkowski zachwycony sukcesem podręcznika. Podziękował hejterom

