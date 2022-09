Prof. Roszkowski zachwycony sukcesem podręcznika. Podziękował hejterom

Od 1 września tego roku, czyli od początku nowego roku szkolnego, przedmiot Historia i Teraźniejszość zastąpi Wiedzę o Społeczeństwie (WOS) w pierwszych klasach liceów i techników. Na razie jedynym podręcznikiem dopuszczonym do nauczania HiT jest pozycja autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Podręcznik do HiT wzbudza ogromne kontrowersje u części polityków opozycji i niektórych komentatorów. Nawet część polityków wchodzących w skład rządu ma zastrzeżenia co do niektórych fragmentów książki.

Mimo głosów krytycznych podręcznik cieszy się olbrzymią popularnością. Kolejne sklepy informują, że książka jest wyprzedana i trwa oczekiwanie na dodruk.

Roszkowski: Trzeba podziękować hejterom

Sam autor podręcznika nie kryje zadowolenia z popularności swojego dzieła. Prof. Roszkowski twierdzi, że to "próby ocenzurowania" książki sprawiły, że podręcznik cieszy się taką popularnością.

"Mam wrażenie, patrząc na Państwa aktywność, rosnące wyrazy sympatii i sprzedaż książki, że kolejny raz mamy możliwość obserwowania w Polsce tzw. »Efektu Streisand«. Na skutek próby cenzurowania, w krótkim czasie dochodzi o szybkiego rozpowszechnienia "zakazanych" treści śród odbiorców i to w skali masowej. W zasadzie wypada podziękować hejterom i defamatorom. Dziękuję więc serdecznie" – napisał prof. Roszkowski w mediach społecznościowych.

Podręcznik do kupienia na poczcie

Tymczasem wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości zaskoczył informacją dotyczącą tego, gdzie będzie można kupić podręcznik do HiT. Ryszard Terlecki napisał w mediach społecznościowych, że książka będzie od jutra dostępna do kupienia w placówkach Poczty Polskiej.

"«Historia i teraźniejszość», podręcznik szkolny prof. Wojciecha Roszkowskiego od jutra do kupienia w 3500 placówkach Poczty Polskiej. Dbajmy o rzetelną wiedzę młodych Polaków, brońmy przed manipulacjami wrogów Polski" – napisał Terlecki na Twitterze.

