"To jest po prostu atak". Czarnek o reakcji na podręcznik do HiT

Podręcznik do HiT wzbudza ogromne kontrowersje u części polityków opozycji i niektórych komentatorów. Nawet część polityków wchodzących w skład rządu ma zastrzeżenia co do niektórych fragmentów książki.

Pozytywną ocenę podręcznika zamieścił z kolei publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Przeczytałem ten podręcznik, jest bardzo rzeczowym i dobrym wykładem historii najnowszej" – stwierdził publicysta na Twitterze.

Tymczasem w poniedziałek wydawnictwo Biały Kruk oraz prof. Wojciech Roszkowski zdecydowali się na usunięcie z podręcznika do HiT fragmentu dotyczącego in-vitro.

Ostatnio wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że podręcznik będzie można kupić w placówkach Poczty Polskiej.

Czarnek odpowiada krytykom

O sprawę ostrej krytyki książki prof. Roszkowskiego został w czwartek zapytany minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek odpowiedział w mocnych słowach.

– To jest po prostu atak, oparty na pomówieniach, pomyjach wylewanych całym kubłami na profesora Roszkowskiego, autora podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Tylko dlatego, że napisał o dziejach najnowszych, które niestety nie są łaskawe dla tych wszystkich, którzy te dzieje rzeczywiście kształtowali w okresie PRL, wszystkich ubeków, esbeków, funkcjonariuszy totalitarnego państwa i ich dzieci często, dzisiaj rozsianych w mediach – powiedział szef MEiN.

Czarnek odniósł się także do zapowiedzi niektórych samorządowców, którzy stwierdzili, że nie pozwolą, aby podręcznik do HiT był używany w szkołach na terytorium kierowanych przez nich jednostek. Jak powiedział, takie działania to "hucpa polityczna" oraz przykład łamania prawa.

– Jeśli chcą wchodzić w kompetencje państwa i nadzoru pedagogicznego, to apeluję, by oddały subwencję oświatową w całości i samemu utrzymywały szkoły. Proszę nie wychodzić poza swoje kompetencje. Organy samorządu terytorialnego nie posiadają uprawnień dotyczących nadzoru pedagogicznego, zabraniania do używania takich, a nie innych podręczników szkolnych – stwierdził.

