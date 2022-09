Polaków zapytano o ocenę przekopu Mierzei Wiślanej. Ciekawe wyniki

W najbliższą sobotę 17 września nastąpi otwarcie Kanału Żeglugowego na Mierzei Wiślanej. Inwestycja to pierwszy etap nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Przekop Mierzei to inicjatywa polityków Prawa i Sprawiedliwości, która wzbudziła duże kontrowersje i krytykę ze strony opozycji.

Wyniki sondażu

Pracownia United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski postanowiła zapytać Polaków o to, jak oceniają budowę kanału. Okazuje się, że większość respondentów wypowiedziało się na ten temat pozytywnie.

Zdecydowanie pozytywnie inwestycję ocenia 26,2 proc. respondentów, a raczej pozytywnie - 27,5 proc. Łącznie daje to 53,7 proc. ankietowanych zadowolonych z przekopu Mierzei.

Na drugim biegunie znajdują się badani, którzy oceniają inwestycję negatywnie. Opinię "raczej negatywnie" wygłosiło 14,7 proc. pytanych, a "zdecydowanie negatywnie" - 12,6 proc. Razem daje to 27,3 proc. ankietowanych, którzy źle ocenili powstanie kanału.

19 proc. biorących udział w badaniu nie ma zdania na ten temat.

Większość zadowolonych to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. 88 proc. popierających tę partię pozytywnie oceniło inwestycję. Z kolei elektorat opozycji w 51 proc. negatywnie ocenia przekop Mierzei.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-11 września na grupie 1000 dorosłych Polaków.

Nowa droga wodna

Według oficjalnych danych, całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wynosi blisko 25 kilometrów. Samo przejście przez Zalew Wiślany to nieco ponad 10 kilometrów, podobnie jak na rzece Elbląg. Pozostałe około 2,5 kilometra terenów to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 metrów głębokości.

Droga wodna została zaprojektowana dla statku o długości 100 metrów, szerokości – 20 metrów i zanurzeniu – 4,5 metra.

