Prezydent Duda: Biden utrzymał twardą, ale bardzo spokojną linię polityki

W środowym wywiadzie głowy państwa dla TVN 24 poruszony został szereg zagadnień dotyczących polityki wewnętrznej państwa, m.in. wątki ewentualnego przeniesienia terminu wyborów samorządowych.

Zasadniczym tematem rozmowy była debata generalna 77 Zgromadzenie Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, podczas której swoje wystąpienie miał także prezydent Duda.

Duda: Odpowiedź Bidena twarda, ale spokojna

Andrzej Duda został poproszony o komentarz do wystąpienia Joe Bidena przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Prezydent ocenił wypowiedź prezydenta USA jako "adekwatną”. – Bez wielkiego odnoszenia się do tamtego wystąpienia (Władimira Putina o częściowej mobilizacji wojskowej - red.), bez polemiki, z suchą oceną faktów, z jakimi pewnie będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie na okupowanych ziemiach Ukrainy, jednocześnie z utrzymaniem bardzo twardej, zdecydowanej, ale bardzo spokojnej linii, która cały czas jest konsekwentnie realizowana przez prezydenta Joe Bidena – powiedział.

Prezydent został zapytany, czy nie jest zaskoczony tak zdecydowanym stanowiskiem Joe Bidena wobec Rosji.

– To przede wszystkim bardzo doświadczony polityk, który w amerykańskiej polityce na najwyższym szczeblu uczestniczy od wielu lat, jest jej współkreatorem, a dzisiaj jest głównym kreatorem jako prezydent Stanów Zjednoczonych".

Duda mówił też o pomocy świadczonej Ukrainie przez Polskę. – Te trzy państwa to w pierwszej kolejności Stany Zjednoczone, to Wielka Brytania, która też jest bardzo zaangażowana, ale to także i nasz kraj, Polska. To jest dla mnie bardzo ważne. My rzeczywiście jesteśmy w trójce państw, która najbardziej pomaga dzisiaj Ukrainie, ale Stany Zjednoczone, z racji swojego gigantycznego potencjału, są tutaj zdecydowanie na pierwszym miejscu i to ma dzisiaj dla oporu Ukraińskiego wobec inwazji rosyjskiej znaczenie absolutnie fundamentalne – powiedział prezydent.

