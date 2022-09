W środę prezydent Władimir Putin wystąpił ze swoim orędziem do narodu. Według informacji rosyjskiego resortu obrony narodowej, dekret prezydenta Rosji dotyczący częściowej mobilizacji wojskowej w kraju obejmie swoim zakresem 300 tys. mężczyzn.

W orędziu Putin ostrzegł jednocześnie Zachód, że jeśli będzie kontynuował "nuklearny szantaż", Moskwa odpowie wszystkimi swoimi siłami. – Jeżeli integralność terytorialna naszego państwa jest zagrożona, używamy wszelkich dostępnych środków, aby chronić nasz naród – to nie jest blef – stwierdził prezydent.

Miller: Putin nie wygra z Ukrainą bez broni ABC

O komentarz do sprawy został poproszony europoseł Leszek Miller. Były premier ocenił w rozmowie na antenie Polsat News, że Rosja nie będzie atakować militarnie państw NATO.

Pytany, czy kolejne groźby użycia broni jądrowej to tylko blef, Miller odparł, że nie wiemy, ale nie wolno tego lekceważyć. – Z tego co widzę i słyszę, to zwłaszcza amerykańskie ośrodki analityczne tego nie lekceważą. Coraz bardziej można się przekonać, że Putin nie wygra tej wojny bez broni ABC - albo atom, albo biologia, albo chemia – odpowiedział Leszek Miller.

W opinii eurodeputowanego jeśli Putin rozkaże użycie "taktycznego ładunku nuklearnego, o niewielkim zasięgu, ale ogromnych szkodach, to taki rozkaz zostanie wykonany". – Zastanawiałem się, co by się stało, gdyby rozkaz otrzymał dowódca okrętu podwodnego, który miałby uruchomić rakietę balistyczną np. z 12 głowicami. Wtedy taki oficer musi zdawać sobie sprawę, że rozpoczyna proces niszczenia świata. Nuklearny ładunek o dużej sile, to nie jest niszczenie świata – dodał.

Miller powiedział, że zastosowanie broni nuklearnej oznaczałoby, że "świat zacząłby się staczać ku potwornej tragedii, o której lepiej nie myśleć".

