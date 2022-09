Piotr Dunin i pierwsza armia nowego wzoru

Z polecenia króla Kazimierza Jagiellończyka formował i posyłał do walki nowe siły zbrojne, których organizacja i sposób prowadzenia walki przetrwały w niektórych elementach, oczywiście z pewnymi zmianami, ponad 300 lat, do reform wojskowych sejmu 1775 roku. Nikt inny, jak Dunin dał początek armii, która przez kolejne wieki odnosiła zwycięstwa i z powodzeniem broniła najpierw Królestwa, a potem Rzeczypospolitej.

Kariera wojskowa bohatera zaczęła się w dramatycznych okolicznościach, w czasie wojny z Zakonem Krzyżackim rozpoczętej w 1454 roku, którą nazywamy dziś trzynastoletnią. Wybuchła, kiedy Związek Miast Pruskich wypowiedział posłuszeństwo Krzyżakom, zwracając się o pomoc do króla Polski Kazimierza Jagiellończyka. Jednocześnie na ziemiach Prus i Pomorza wybuchło z ogromną siłą powstanie; w krótkim czasie doprowadzając do utraty przez Zakon większości miast i zamków. Władzę zrzuciły przede wszystkim Gdańsk, Toruń i Elbląg, burząc znajdujące się w nich umocnienia, siedziby władz. Kiedy król polski wydał akt inkorporacji Prus i przyjął hołd od ich przedstawicieli, wydawało się, że Zakon Krzyżacki przejdzie do historii, gdyż pod jego panowaniem pozostawały tylko dwa duże miasta - Malbork i Chojnice. Jednak Krzyżacy posiadali ciągle znaczne środki finansowe i jak wkrótce się okazało - mogli pozwolić sobie na zaciągnięcie w Rzeczy silnej armii najemnej, podczas gdy główną siłą zbrojną Królestwa pozostawało pospolite ruszenie - podobnie jak czterdzieści cztery lata wcześniej pod Grunwaldem.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Kiedy we wrześniu silna armia polska obległa Chojnice, skierował się tam także dowódca wojsk Zakonu Bernard Szumborski nie mogąc dopuścić do utraty tak ważnego węzła komunikacyjnego. Starcie było nieuniknione. 18 września 1454 roku doszło do bitwy, którą śmiało można określić dziś jako:

Rycerskie Piławce

Bitwa pod Chojnicami okazała się jedną z największych klęsk w historii Polski. O mały włos nie zginął król, najemnicy krzyżaccy zdobyli choragiew Królestwa, kancelarię koronną, wzięli do niewoli licznych dostojników. Z perspektywy wieków było to ostrzeżenie przed przywarami Polaków, które nie zmieniły się przez następne 200 lat, gdyż dokładnie z takich samych przyczyn w 1648 roku armia koronna poniosła klęskę w bitwie pod Piławcami. Były to - nierząd i zwady w obozie, kompletny upadek dyscypliny, a przede wszystkim wyznaczenie czterech wodzów zamiast jednego, a więc: Mikołaja Szarlejskiego, Łukasza Górki, Dziersława z Rytwian i Stanisława Ostroroga.

Skutki klęski były opłakane: do wiosny następnego roku Krzyżacy odzyskali prawie połowę z utraconych miast. Podjęta na jesieni druga wyprawa pospolitego ruszenia utknęła pod Łasinem, którego nie zdobyto i 18 stycznia 1455 roku zdecydowano się na odwrót. W kolejnych latach padł Królewiec i rozpoczęła się wojna na wyniszczenie, w trakcie której król wykupił od najemników krzyżackich Malbork, Tczew i Iławę. Jednak sytuacja obu stron - zarówno Królestwa jak i Zakonu była rozpaczliwa, z powodu braku środków na zapłacenie żołdu najemnikom. Kolejna wyprawa pospolitego ruszenia na Malbork w lecie 1458 roku zakończyła się jedynie podpisaniem dziewięciomiesięcznego rozejmu. Ostatnia - zorganizowana w lecie 1461 roku dotarła pod feralne Chojnice. I znów wycofała się 25 września, nie zdobywając miasta i zamku. Wówczas król podjął decyzje o rezygnacji z udziału w wojnie pospolitego ruszenia. W zamian za to już nie rycerstwo, ale szlachta - podjęła decyzję o uchwaleniu podatków pozwalających na utrzymanie oddziałów wojska zawodowego. W takich okolicznościach na historyczną scenę wkroczył nasz bohater, Piotr Dunin ze Skrzyńska.

Marszałek nadworny

Nie wiemy dokładnie gdzie przebywał i jakie doświadczenie wojskowe zdobył przed 1461 rokiem. Wiadomo, że już w 1455 był dworzaninem królewskim i burgrabią krakowskim. Teraz został mianowany marszałkiem nadwornym czyli dowódcą oddziałów zaciężnych na żołdzie królewskim. Dunin, który przebywał w Malborku otrzymał tytuł "regalium exercituum campiductor supremus", co można tłumaczyć jako najwyższy dowodzący wojskami królewskimi. Ciekawe, że podlegały mu nowozaciągnięci żołnierze, jak i oddziały przebywające w Prusach, natomiast nie dowodził wojskami Związku Pruskiego czy Gdańska. Faktycznie jednak przyszło mu z nimi często współpracować.

Dunin stał się dowódcą i organizatorem nowego wzoru armii Królestwa Polskiego. Do tej pory podstawową siłą było rycerskie pospolite ruszenie, zwoływane na określony czas i walczące w chorągwiach ziemskich oraz rodowych. Teraz siła państwa opierała się na zawodowych oddziałach - rotach - najemników służących za żołd. Ich dowódcami byli ludzie zwani z niemiecka rotmistrzami, od "rothmagister" lub "magister rotae" po łacinie. Rota mogła być jezdna lub piesza. W jeździe obowiązywal system zaciągu pocztów rycerskich, znany z pospolitego ruszenia. Jednak rycerzy nazywano "towarzyszami", gdyż wstępowali na służbę dobrowolnie, towarzysząc rotmistrzowi, a ich służących strzelcami. System ten przetrwał w wojskach polskich do końca XVIII wieku, gdyż jeszcze w czasach powstania kościuszkowskiego żołnierze brygad kawalerii narodowej tytułowani byli "towarzyszami". W Polsce w połowie XVI wieku obowiązywały dwa systemy utrzymywania nowej armii. Zaciężny, w którym rotmistrzami stawali się królewscy dygnitarze otrzymujący od władcy list przypowiedni określający warunki służby, terminy i wynagrodzenie; oraz najemny, gdzie władca wynajmował gotowe oddziały przyprowadzane przez rotmistrzów - zwykle cudzoziemców: Czechów, Morawian lub Niemców.

Ratujmy Prusy!

Jeszcze nie zebrały się wszystkie zaciężne i najemne oddziały, kiedy Dunin musiał ruszać na odsiecz Świeciu, próbując chociaż na krótki czas podtrzymać panowanie polskie. W tym samym czasie przez zdradę zajęty został Morąg, poddały się Kętrzyn, Sępopól i Bielawy. Z kolei w Braniewie doszło do buntu mieszczan, którzy zajęli miasto, ale nie zamek. Dunin w tym samym czasie zdobył Łasin, którego wcześniej nie była w stanie wziąć ogromna armia pospolitego ruszenia, część jego sił zdobyła i spaliło miasto Sztum, nie czyniąc jednak szkody siedzącym w zamku krzyżackim najemnikom. W tym samym czasie wódz Zakonu Bernard Szumborski uderzył na Brodnicę, zdobywając miasto i oblegając zamek. Dunin pod koniec listopada wyruszył z odsieczą i stoczył bitwę z wojskami krzyżackimi, gdzie być może został ranny. Niestety pomimo wielu akcji zamek skapitulował 5 marca 1462 roku, jednak kiedy to nastąpiło zebrany w Nowym Korczynie sejm uchwalił podatki na utrzymanie oddziałów zaciężnych, zamiast powoływania pospolitego ruszenia. Podkomorzy próbował pomóc Golubiowi-Dobrzyniowi oblężonemu przez zbuntowanych mieszczan. Krzyżacy przejawiali coraz większą aktywność - załogi Brodnicy, Golubia-Dobrzynia i Chojnic organizowały napady na pogranicze. Uderzyli nawet na Nieszawę, kiedy przebywał tam król Kazimierz Jagiellończyk, a kiedy zasadzka się nie udała, podpalili miasto.

W tym samym czasie, na początku lipca wielki mistrz uderzył na bronioną przez żołnierzy polskich katedrę we Fromborku.Wystarczyła jednak sama tylko wieść o nadciągającej odsieczy Dunina, aby Ludwik von Erlichshausen wycofał się do Królewca. Jak pisze Bernard Nowaczyk, autor najnowszej monografii o wojnie trzynastoletniej: "Najważniejszym sukcesem tej wyprawy było udowodnienie, że pożyteczniejsza w wojnie, jeśli chce się ją w końcu wygrać, jest stała siła zbrojna, niezależna od pospolitego ruszenia szlachty (czytaj niekarnego, źle wyszkolonego wojska). Także wybrany na jej wodza rycerz okazał się dobrym, przewidującym dowódcą. Potrafił dobrze oceniać uwarunkowania pola walki, nie był ryzykantem, człowiekiem, który za wszelką cenę dąży do bitwy, nie zwracając uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z takich czynników, jak siła przeciwnika, brak własnego przygotowania, wreszcie niedogodna pora roku".

Szczęśliwy 17 września

Odparcie uderzenia Wielkiego Mistrza umożliwiło Duninowi rozpoczęcie ataku na Pomorze Gdańskie, w celu zdobycia lub odcięcia od Prus pozostałych tam zamków krzyżackich. Jego siły nie były zbyt liczne: prowadził 1112 żołnierzy jazdy kopijniczej, lekkiej i piechoty a także liczny tabor z wozów, wzorowany na huscyckim. Do tych oddziałów dołączyło 300 jazdy i 400 piechoty z Gdańska. Była to jednak armia sformowana z żołnierzy zawodowych, kilkukrotnie silniejsza niż podobne siły pospolitego ruszenia rycerskiego.

Dunin ruszył na Puck, jednak z powodu deszczy skoncentrował się na spustoszeniu okolicy. Przeciwko niemu wyszli zaś niemieccy dowódcy Fritz Raweneck i Kacper Nostyc z wojskiem liczącym tysiąc jazdy, 400 piechoty i 1300 uzbrojonych chłopów - Kaszubów popierających Zakon Krzyżacki i wrogo nastawionych do Polaków. W walce, jak podaje Bernard Nowaczyk nie ustępowali milicjom miejskim. Ich umiejętne manewry doprowadziły do osaczenia armii Dunina wśród lasów pod Świecinem - drogi i przejścia zostały zatarasowane zasiekami przez Kaszubów, więc w razie klęski jego armia mogła zostać całkowicie zniszczona.

Dunin przyjął jednak bitwę w polu w sposób, który zwiastował nadejście nowej epoki w historii wojskowości polskiej. Ustawił na brzegu jeziora tabor na wzór husycki. Kiedy 17 września doszło do starcia, wyprowadził w pole jazdę i piechotę, rozpoczynając działania od ataku, a właściwie starcia ciężkiej jazdy. Początkowo walka nie przynosiła rozstrzygnięcia, wreszcie jazda polska cofnęła się, być może celowo wyciągając przeciwnika pod morderczy ogień kusz piechoty. Kiedy atak niemieckich i śląskich najemników załamał się, a dodatkowo zginął Frick Raveneck, wojska krzyżackie uciekły, a żołnierze polscy zaatakowali tabor wroga - broniony z jednej strony przez palisadę. Tę przeszkodę złamali piersiami koni, jak polska husaria w 150 lat później pod Kłuszynem. Bitwa była bez precedensu - takiego współdziałania jazdy i piechoty nie było pod wcześniej ani pod Grunwaldem ani pod Koronowem.

Zakon na kolanach

Zwycięstwo pod Świecinem i późniejsza klęska floty Zakonu w bitwie w Zatoce Swieżej oznaczała koniec wojny. 21 września 1466 roku Dunin zdobył Chojnice po dwumiesięcznym oblężeniu. Jako ciekawostkę należy podać fakt, iż zorganizował w tym celu pospolite ruszenie chłopów z Wielkopolski i Kujaw uzbrojonych w rydle, łopaty i wozy w celu wykonania prac ziemnych blokujących twierdzę.

Po zawarciu drugiego pokoju toruńskiego podporządkowującego Zakon Polsce dowodził jeszcze tylko w jednym starciu - w "wojnie popiej" w 1477 roku, kiedy odzyskał zajęty przez Krzyżaków Kwidzyn. Za swoje zasługi został mianowany w 1478 roku starostą malborskim, potem kasztelanem sieradzkim, wreszcie wojewodą brzesko-kujawskim. Do końca życia pozostał wiernym sługą króla; a jego zasługi w dziedzinie dowodzenia nową, zaciężną armią Królestwa pozwalają umieścić go w rzędzie najwybitniejszych, choć nieco zapomnianych wodzów polskich.

To pierwszy artykuł Jacka Komudy z cyklu "Wielcy wodzowie"