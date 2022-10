Pieskow: USA i Wielka Brytania rządzą Kijowem. Zełenski wzywa do wojny światowej

Jak podała rosyjska agencja RIA Novosti takiej wypowiedzi miał udzielić dla australijskiego Lowy Institute Wołodymyr Zełenski.

Pieskow: Zełenski wzywa do wojny światowej

– Takie oświadczenia to nic innego, jak wezwanie do rozpoczęcia kolejnej wojny światowej z nieprzewidywalnymi, potwornymi konsekwencjami – skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jak dodał, "Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, które de facto rządzą Kijowem, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności za tę osobę (prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego)", działania i oświadczenia oraz ten (ukraiński) reżim".

Podolak dementuje

Strona ukraińska zdementowała doniesienia RIA Novosti. Doradca Zełenskiego Mychajło Podolak zapewnił, że takie słowa z ust prezydenta Ukrainy nie padły. Tłumaczył, że "Zełenski przypomniał o rosyjskim szantażu nuklearnym i zaproponował światu prewencyjne nakreślenie konsekwencji dla Rosji i zintensyfikowanie ataków na Rosję przez sankcje i pomoc zbrojną".

Kreml o śmierci Duginy

Wcześniej Pieskow z zadowoleniem przyjął ustalenia amerykańskiego wywiadu dotyczące zamachu na Darię Duginę. Jak poinformował niedawno "New York Times", Amerykańskie służby uważają, że Ukraina dała zgodę na zabójstwo Darii Duginy.

W komentarzu do ustaleń amerykańskiego wywiadu Pieskow stwierdził, że ma nadzieję, że USA nie będą próbowały zdystansować się od przyszłych zbrodni rzekomo planowanych przez Kijów.

– Naprawdę chcemy wierzyć, że nie jest to próba uwolnienia się przez amerykańskich kolegów, po uzyskaniu pewnych informacji, od odpowiedzialności za przygotowanie przyszłych aktów terrorystycznych przez państwo kijowskie – powiedział Pieskow podczas codziennej konferencji prasowej z dziennikarzami. – Jeśli nie jest to fałszerstwo, to faktycznie jest cenne, że amerykański wywiad zgodził się z ustaleniami gazety – dodał Pieskow.

Jak stwierdził rzecznik Kremla, Rosja od początku popiera wersję o odpowiedzialności ukraińskich służb za zabójstwo Duginy, powołując się na informacje z rosyjskich służb specjalnych. – Zaangażowanie państwa ukraińskiego w ten akt terrorystyczny, w to zabójstwo młodej dziewczyny, zostało ustalone i pokazywane przez nasze służby specjalne – podsumował Pieskow.

Czytaj też:

Nowe informacje ws. zabójstwa Duginy. Lisicki: Może będzie jakieś otrzeźwienie w polskiej debacieCzytaj też:

Senatorowi PiS nie spodobały się słowa o opcji rozmów pokojowych