Wiceszef MSWiA: Taktyczna broń jądrowa nie zagrozi Polakom

W poniedziałek, 10 października w audycji "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus wiceminister spraw wewnętrznych i administracji powołał się na głosy specjalistów.

Jak przekazał, "kwestie związane z jodkiem potasu to sprawa związana z ewentualnym atakiem na którąkolwiek z elektrowni jądrowych". – Jeżeli chodzi o taktyczną broń jądrową, to efekt jej użycia nie będzie miał, według ekspertów, skutków radiologicznych na terenie naszego kraju. (...) Ale, co warto powiedzieć, nasze działania mają charakter prewencyjny, ponieważ te elektrownie są daleko od Polski – to po pierwsze. Po drugie – to jest kwestia także warunków meteorologicznych, wiatrów i wielu innych kwestii. Aczkolwiek myślę, że warto o tym powiedzieć, że także opinie ekspertów wskazują, że w tej chwili w Polsce nie ma takiego zagrożenia, aby trzeba było jodek potasu wykorzystywać – mówił.

Uchodźcy zapłacą za pobyt w ośrodkach

W Radiu Plus Paweł Szefernaker mówił też o uchodźcach z Ukrainy. Zaznaczył, iż wielu z tych, którzy mieszkają w miejscach zbiorowego zakwaterowania jest tam już dosyć długo. Rosną również ceny związane z kwestią utrzymania. – Chcemy, aby te osoby, które już podjęły pracę, które normalnie funkcjonują, które mają możliwość normalnego funkcjonowania w Polsce po prostu partycypowały w tych środkach przynajmniej na poziomie 50 proc. w najbliższych tygodniach. Każda osoba, która nie jest osobą niepełnosprawną i nie jest emerytem, bo emerytom jednak ciężko dzisiaj byłoby z dnia na dzień normalnie żyć w Polsce, każda osoba, która jest w wieku produktywnym i może normalnie zacząć funkcjonować. Są potrzebne mechanizmy, aby także nie przyzwyczajać tych ludzi do tego, że wiecznie państwo będzie pewne kwestie zapewniało – oznajmił wiceszef MSWiA.

Polityk podał, że zmiana nastąpi "w najbliższych tygodniach". – Myślę, że mniej więcej od połowy listopada wejdzie w życie – poinformował.

