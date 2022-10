Poseł PiS: Mam nadzieję, że prawica wygra z lewactwem w Europie

W niedzielę w Madrycie na corocznym wiecu hiszpańskiej, konserwatywnej partii Vox wystąpił z krótkim przemówieniem premier Polski Mateusz Morawiecki.

Komentując udział szefa polskiego rządu w spotkaniu, poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski uznał na antenie TVN 24, że premier wziął tym samym udział w wiecu neonazistów z Hiszpanii. Do słów tych odniósł się poseł PiS Michał Jach.

Partie zbliżone do PiS są faszystowskie?

– Dla tego całego lewactwa europejskiego, również partii, która jest ślepo zapatrzona w UE, czyli Platformy Obywatelskiej, te wszystkie partie, które są zbliżone do PiS, są partiami faszystowskimi. Tego już nic nie zmieni. Kiedyś każda partia, która krytykowała Stalina to była partia faszystowska – powiedział Jach na antenie Telewizji Republika.



Poseł dodał, że liczy na zwycięstwo prawicy w kolejnych europejskich państwach. – Mam nadzieję, że prawica wygra z lewactwem w Europie – stwierdził.

Uznał również, że dzięki prawicowym rządom, lewica "przynajmniej na jakiś czas" zostanie "stłamszona" i "ograniczona".

Jach: Rząd nie jest prorosyjski

Według posła PiS-u, polski rząd nie prezentuje podejścia prorosyjskiego, a jest to jedynie puste oskarżenie, które formułuje Donald Tusk.

– Mamy niewątpliwie część wyborców, twardy elektorat PO, która łyka wszystko to, co mówi Tusk. On jednego dnia mówi jedno, za chwile co innego. Ale zawsze jest to wina PiS-u. Próby wyjaśnienia tego są nieefektywne, bo do tych ludzi nic nie trafia – stwierdził.

Jako przykład Jach podał kwestię reparacji. Donald Tusk, według niego, miał być przeciwnikiem reparacji do czasu, aż zobaczył sondaże na ten temat. Kiedy stwierdził, że Polacy się za nimi opowiadają, uznał, że też jest zwolennikiem uzyskania odszkodowania od Niemiec. Według przewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej są to jednak tylko "bezczelne kłamstwa", a nie poważna zmiana w myśleniu.

