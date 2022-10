Prezes PiS: To cud, że wygraliśmy wybory przy takiej przewadze opozycji w mediach

W niedzielę, 23 października Jarosław Kaczyński odwiedził województwo lubelskie. Najpierw spotkał się z wyborcami w Zamościu. – Opozycja uważa, że nasi zwolennicy mogą pójść na wybory i zagłosować na nas, ale nie możemy wygrać wyborów, bo jeżeli to się dzieje, to mówią o braku demokracji – mówił szef Prawa i Sprawiedliwości. Dodał także, że to, co robi obecnie Platforma Obywatelska, "to jest zapowiedź powrotu do komunizmu", a dojście PO do władzy w Polsce oznacza "likwidację praworządności, demokracji i pluralizmu medialnego".

Około godz. 16:30 Jarosław Kaczyński pojawił się już w Kraśniku. – Prowadzimy politykę zmierzającą do tego, żeby Polska była państwem narodu, który jest czymś rzeczywistym, jest wspólnotą. Dobrze skonstruowany naród i państwo mają służyć między innymi temu, żeby ludzie mieli równe szanse i każdy miał zapewnione jakieś minimum. My w Zjednoczonej Prawicy idziemy w tym kierunku – powiedział podczas swojego wystąpienia.

– Udało się nam dwa razy wygrać wybory bez przewagi w mediach, bo spełniliśmy nasze obietnice. Dzięki uczciwej polityce budżetowej mogliśmy przekazać środki na świadczenia społeczne, inwestycje oraz wsparcie organizacji. To cud, że wygraliśmy wybory przy takiej przewadze opozycji w mediach – stwierdził lider Prawa i Sprawiedliwości. – Nasi przeciwnicy są mocno zainteresowani, by Polacy byli narodem bez ambicji – dodał.

Kaczyński uważa, że Polska nie może powrócić "do tego, co było", a także "zmarnować to wszystko, co udało się zrobić". – Wierzę w to, że większość Polaków uznaje, iż warto być Polakiem i chce, żeby Polska trwała – zaznaczył.

– Musimy wygrać najbliższe wybory i myśleć tylko o zwycięstwie. Trzeba podjąć wielki wysiłek przekonania społeczeństwa do tego, że należy poprzeć Prawo i Sprawiedliwość w imię interesu kraju i jego przyszłości – podkreślił prezes PiS.

