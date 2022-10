Prezes PiS: Są stronnictwa, które odwołują się do wsparcia sił zewnętrznych

Lider PiS odwiedził w niedzielę miejscowości województwa łódzkiego. Wizyty to kolejny element objazdu polityka po Polsce pod hasłem "Dobry rząd na trudne czasy". Podczas spotkania z mieszkańcami Jarosław Kaczyński podkreślał, jaka jest stawka najbliższych wyborów parlamentarnych w Polsce. Nawiązywał także do konieczności zapewnienia przejrzystości i uczciwości procesu wyborczego.

W Pabianicach Kaczyński mówił o tym, czym różni się jego partia polityczna od ugrupowań opozycyjnych. – Zapewnienie bezpieczeństwa pod każdym względem ma służyć dobrze rozwijającemu się życiu społecznemu i narodowi. My jasno stawiamy te sprawy od samego początku. Tu jest ta różnica między nami a opozycją – wskazał. – Lider opozycji Donald Tusk jest w dobrych stosunkach z narodem, który uczynił nam wielkie krzywdy – mam na myśli Niemcy. My nie akceptujemy takiego przeświadczenia, że jesteśmy gorsi i będziemy służyć obcemu narodowi – zwrócił uwagę szef Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński ostro o KO i Tusku

W poniedziałek, 17 października rano miała miejsce premiera wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim w Polskim Radiu. Polityk był pytany o swoje słowa na temat "partii niemieckiej" w kontekście obecnej opozycji parlamentarnej. – To jest zła część naszej historii, że są formacje polityczne – oczywiście, tu nie chodzi o partie w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, kiedyś mówiono o tym, że to są stronnictwa – które odwołują się do wsparcia jakichś sił zewnętrznych i przynajmniej w dużej mierze wykazują wobec tych sił daleko idącą lojalność – tłumaczył prezes PiS.

– Mamy dziś znów to zjawisko i to jest zjawisko skrajnie szkodliwe, a jego reprezentacją najpełniejszą jest KO, a w szczególności – tu już użyje nazwiska – po prostu Donald Tusk – stwierdził Kaczyński.

