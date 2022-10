Kadyrow: Pozabijajmy ukraińskich satanistów

Ramzan Kadyrow opublikował swój apel na portalu społecznościowym Telegram. Zwrócił się w nim zarówno do obywateli Rosji w ogóle, jak i, w szczególności, do rosyjskich muzułmanów, głównie, rzecz jasna, do Czeczenów. Jak zwykle narzekał na zbyt mało radykalny przebieg „specoperacji”. Stwierdził, że Moskwa słabo odpowiada Ukraińcom, którzy ostrzeliwują terytoria okupowane przez wojska rosyjskie (rzecz jasna, Kadyrow nie mówił o terenach okupowanych, tylko o „wyzwolonych”).