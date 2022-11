Austriacki ekspert: Polska się zbroi. Ma szansę mieć jedną z najlepszych armii

Reisner jest szefem działu badań i rozwoju w Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiedniu. W rozmowie z niemieckim portalem t-online.de wskazał, że w Polsce rośnie obawa o eskalację rosyjskiej agresji. "Na wypadek takiej ewentualności Warszawa dozbraja się jak żaden inny kraj NATO" – ocenił ekspert.

Markus Reisner podkreślił, że już od kilku tygodni w 17 jednostkach wojskowych na terenie Polski można wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, uczestnicy uczą się podstaw posługiwania bronią, strzelania, walki wręcz, a także dowiadują się, co zrobić, gdy zawiedzie GPS, jak przetrwać w terenie i jak udzielić pierwszej pomocy. "To nie wszystko. W odpowiedzi na agresję Putina, Polska uzbraja się również militarnie" – dodał Austriak. Warszawa zacieśnia relacje w tym zakresie przede wszystkim z USA oraz Koreą Południową.

Austriacki ekspert postrzega działania Polski jako element "wzmacniania swoich sił na nowej linii frontu zimnej wojny". Markus Reisner zaznaczył jednocześnie, że dzięki dofinansowaniu i reformom, polska armia może stać się jedną z najlepszych w Europie.

Nowa jednostka Wojska Polskiego. Błaszczak podpisał porozumienie

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał w sobotę porozumienie dotyczące powołania nowej jednostki wojskowej.

– W Kolnie powstanie jednostka Wojska Polskiego. W mieście znajdzie się infrastruktura dla batalionu w ramach brygady zmotoryzowanej wchodzącej w skład nowo formowanej dywizji, której powstanie zapowiedziałem – poinformował wicepremier Mariusz Błaszczak w trakcie swojego sobotniego wystąpienia. – Zachęcam do podjęcia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej. To możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń, rozpoczęcia kariery w Wojsku Polskim i służby dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny – zwrócił się do zgromadzonych szef Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

– Budujemy siłę Wojska Polskiego. Konsekwentnie odnawiamy i tworzymy jednostki wojskowe, wzmacniamy polską armię, bo nowoczesne wojsko to bezpieczna ojczyzna – stwierdził Błaszczak.

