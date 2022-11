Nowe informacje w sprawie dachu Stadionu PGE Narodowego

W piątek operator Stadionu Narodowego podjął decyzję o wyłączeniu obiektu z użytkowania. Powodem tej decyzji jest wykrycie usterki podczas rutynowego przeglądu konstrukcji dachu. Przeprowadzone prace wykazały wadę konstrukcyjną jednego ze stalowych łączników lin, które podtrzymują iglicę.

Decyzja oznacza, że zaplanowany na 16 listopada mecz towarzyski pomiędzy reprezentacjami Polski i Chile musi zostać rozegrany na innym stadionie.

Dach PGE Narodowego. Nowe ustalenia

Włodzimierz Dola poinformował na konferencji prasowej w poniedziałek, że zgodnie z zaleceniami projektantów i wykonawców, na najbliższą środę zaplanowane jest przeprowadzenie kolejnego, szczegółowego badania konstrukcji dachu Stadionu PGE Narodowego w Warszawie.

– Dopiero to badanie da nam odpowiedź na to, w jakim stanie znajduje się to pęknięcie. Bezpieczeństwo wszystkich osób odwiedzających PGE Narodowy jest najważniejsze, więc na ten moment obiekt zostaje zamknięty – powiedział prezes operatora obiektu – Spółki PGE Narodowy. – Dodatkowo, w następnym tygodniu jest planowany montaż tych bypassów – oznajmił Dola.

Mecz towarzyski Polska – Chile

Polski Związek Piłki Nożnej podał w oficjalnym komunikacie, że środowy mecz towarzyski Polska–Chile, który miał się odbyć na Stadionie PGE Narodowym, zostanie rozegrany na obiekcie Legii przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Mecz odbędzie się z udziałem publiczności. PZPN za pomocą strony internetowej poinformował o sprzedaży biletów na to spotkanie. Jednocześnie wszystkie osoby, które zakupiły wejściówki na Stadion PGE Narodowy otrzymają zwrot poniesionych kosztów zakupu najpóźniej do 15 grudnia tego roku.

Mecz towarzyski Polska – Chile będzie ostatnim testem kadry trenera Czesława Michniewicza przed rozpoczęciem mundialu w Katarze.

