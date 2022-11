"Zawieszenie rozmnażania". Na złość Kaczyńskiemu

Gwiazdobzdur II Kojarzą Państwo Agnieszkę Szpilę? No właśnie ja też nie kojarzyłam, przynajmniej do niedawna. Niestety teraz już wiem i cóż – mogłabym bez tej wiedzy żyć.

Ale do sedna: po mocno niefortunnych słowach prezesa PiS na temat „dawania w szyję”, jak można było się spodziewać, rozpętała się burza. Dyskusja na temat ważny, czyli kryzys dzietności, szybko zamieniła się w absurd – m.in. dzięki wypowiedziom takich krynic mądrości, jak wspomniana Szpila, pisarka, „ekofeministka”. – Uważam, że to, co zrobił Kaczyński, i ten rechot, sprzyjają temu, aby teraz podjąć taką decyzję – świadomie kieruję apel do Polek i mieszkanek Polski, aby rzeczywiście zawiesić rozmnażanie się – nawoływała w studiu „Dzień Dobry TVN”. – To jest moment, w którym nie wygramy tej walki, nie obalimy tej władzy, jeśli rzeczywiście same nie będziemy używać naszych ciał jako narzędzia politycznego – kontynuowała. Cytując klasyka: „I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne”.