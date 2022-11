Upadek pewnej tradycji

Było to podczas mego pierwszego pobytu we Francji, 34 lata temu. Nie interesowałem się wtedy specjalnie Frontem Narodowym, ale napis mnie zaintrygował. Wybrałem się z przyjacielem na doroczny pochód Frontu ku czci Joanny d’Arc – świętej ojczyzny – po którym uczestnicy obchodów wzięli udział we wspaniałej Mszy polowej, odprawionej w jednym z paryskich parków.