Ziobro o Tusku: Mam nadzieję, że tym razem nie okaże się polityczną fujarą

W połowie listopada szef klubu KO Borys Budka poinformował o złożeniu przez opozycję wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Podczas konferencji prasowej szef resortu sprawiedliwości został zapytany, czy obawia się, że zostanie odwołany ze stanowiska.

– Jeśli by państwo badali annały polskiego parlamentaryzmu, to chyba nie ma bardziej doświadczonego w tym względzie ministra. Jestem wyróżniany przez opozycję – komentował Ziobro.

– Mam nadzieję, że Donald Tusk nie okaże się tym razem polityczną fujarą, bo zawsze się okazywał, zawsze składał wniosek i wychodziło na to, że wyprowadzali go na tarczy, nigdy nie wychodził z tarczą – podkreślił dalej szef MS. – Mam nadzieję, że nie okaże się polityczną fujarą, bo wtedy będę musiał mu dedykować znaną wypowiedź Józefa Piłsudskiego, którą przytoczę wówczas, kiedy dojdzie do takiego rozstrzygnięcia, ale może tym razem im się uda – dodał Ziobro.

Polityk zapewnił również, że on sam oraz jego koledzy z Solidarnej Polski, pełnią swoje funkcje "dla idei, dla wartości, dla suwerenności".

Polacy chcą odwołania ministra Ziobry?

W nawiązaniu do krytyki ze strony opozycji, pracownia United Surveys – w badaniu dla Wirtualnej Polski – zapytała Polaków co sądzą o pomyśle odwołania Zbigniewa Ziobry.

Ankietowanym zadano pytanie: "Czy Zbigniew Ziobro powinien zostać odwołany z funkcji ministra sprawiedliwości i odejść z rządu?".

Zwolennikami tego pomysłu okazało się aż 62,6 proc. ankietowanych (odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało aż 50,7 proc. badanych, "raczej tak" 11,9 proc. badanych).

Za pozostaniem lidera Solidarnej Polski w rządzie jest 24 proc. ankietowanych (9,1 proc. badanych wybrało odpowiedź "raczej nie", a 14,9 proc. badanych "zdecydowanie nie"). Aż 13,4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

