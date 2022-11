Prezydent Serbii: Rosjanie zaczęli lepiej walczyć. Wojna będzie trwała długo

W ostatnich tygodniach Rosja regularnie atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną, licząc na złamanie oporu ludności cywilnej i zmuszenie władz w Kijowie do rozpoczęcia rokowań pokojowych na warunkach Moskwy.

Prezydent Serbii Aleksandar Vucic stwierdził, że w tej wojnie "każdy wykorzystuje wszystko, co może". – Putin wykorzystuje to, co ma, inni wykorzystują to, co mają – powiedział. – Kiedy inni myśleli, że Ukraina wygrywa, Rosjanie zaczęli lepiej walczyć – dodał.

Według niego konflikt szybko się nie zakończy. – Walka będzie znacznie dłuższa i spodziewam się, że następna zima będzie trudniejsza niż ta. Wojna będzie trwała długo – stwierdził Vucic, którego cytuje agencja UNIAN.

Prezydent Serbii stwierdził również, że "nie jest Rosjaninem, Ukraińcem ani Amerykaninem zamieszanym w to wszystko" i wezwał strony zaangażowane w wojnę do "znalezienia rozwiązania".

Putin prowadzi największą wojnę w Europie od 1945 r.

Atakując Ukrainę, Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i ściągnął na Rosję bezprecedensowe sankcje Zachodu.

Na przełomie września i października Rosja ogłosiła aneksję czterech ukraińskich obwodów – donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Wcześniej pod lufami rosyjskich karabinów zorganizowano tam pseudoreferenda, których wyniki zostały z góry ustalone w Moskwie.

Rosja nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" i domaga się od władz w Kijowie "demilitaryzacji i denazyfikacji" kraju, a także uznania zaanektowanego w 2014 r. Krymu za rosyjski.

Putin powiedział w październiku, że nie żałuje rozpoczęcia "specoperacji" i traktuje wojnę z Ukrainą jako przełomowy moment, w którym "Rosja w końcu oparła się hegemonii Zachodu po dziesięcioleciach upokorzeń od upadku Związku Radzieckiego".

