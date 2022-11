Posłanka PiS o Jachirze: Chcą obrzydzić nam wiarę w Boga

DoRzeczy.pl: Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej chciałaby usunięcia z przestrzeni publicznej św. Jana Pawła II. Jak pani skomentuje ten pomysł?

Katarzyna Czochara: Dla mnie to skandaliczny pomysł. Rozumiem, że pani Jachira chce walczyć z pedofilią, ja również bardzo tego chcę i popieram wszelkie działania przybliżające nas do rozwiązania problemów, jednak nie można atakować tak wspaniałej postaci, naszego symbolu, którym był i jest św. Jan Paweł II. Podkreślmy, że biorąc pod uwagę pełne statystyki, pedofilia wśród kapłanów stanowi mały odsetek przypadków. Pedofilami okazują się być prawnicy, sędziowie, nauczyciele – w każdym środowisku może wystąpić takie zjawisko. Dlaczego tak mocno atakuje się tylko księży? To obrzydliwa manipulacja.

Słowa Jachiry dotykają pani osobiście?

Oczywiście, że tak. Św. Jan Paweł II to wielka postać, która obejmowała wielką troską najsłabszych – dzieci, młodzież, bezbronnych ludzi. To właśnie polski papież zabiegał o walkę z pedofilią wśród duchowieństwa, a dowody na to przedstawiał Instytut Ordo Iuris czy Episkopat Polski. Poseł KO rzuca bezpodstawne oskarżenia i uważam, że powinna ponieść tego konsekwencje. To atak na filar państwa polskiego, jakim jest Kościół. To właśnie te wartości pozwalały nam przetrwać trudne czasy, a tacy ludzie jak Jachira, Biedroń, czy Senyszyn, chcą obrzydzić nam wiarę w Pana Boga.

Dlaczego w pani ocenie poseł Jachira jest tolerowana w Koalicji Obywatelskiej? Przecież dawniej podobno to byli chadecy.

To dobre stwierdzenie. Obserwuję działania i obrany kierunek Platformy Obywatelskiej od dłuższego czasu. To partia, która na siłę chce iść z nurtem europejskim niezważająca na konsekwencje. Dla mnie to wróży upadek tego ugrupowania. Polacy nie pozwolą na wykorzenienie z wartości, nie chcą trendów narzucanych nam przez Unię Europejską. Nasiąkł nimi Donald Tusk i być może właśnie dlatego grupa 20 posłów PO ma problem z uwagi na swoje poglądy, które dotyczą m.in. prawa do życia dzieci nienarodzonych.

