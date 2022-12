Ziobro: Polska gwarantuje najwyższy standard ochrony ofiar przemocy domowej

– Dzięki opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości przepisom Polska należy do wąskiego grona państw europejskich, które gwarantują najwyższy standard ochrony ofiarom przemocy domowej – podkreślił minister sprawiedliwości i jednocześnie prokurator generalny.

We wtorek w siedzibie resortu sprawiedliwości w Warszawie Zbigniew Ziobro wystąpił konferencji prasowej wraz z prokurator Agnieszką Welenc z Prokuratury Krajowej.

Ochrona ofiar przemocy domowej

Ministerstwo Sprawiedliwości z sukcesem wzmacnia ochronę osób dotkniętych przemocą domową – przekazała PAP MediaRoom w komunikacie. Jak przypomniano, 1 grudnia br. Sejm uchwalił – przygotowaną przez resort sprawiedliwości – nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Dzięki ustawie antyprzemocowej, obowiązującej od 30 listopada 2020 roku, sprawca przemocy domowej zagrażający bliskim musi natychmiast opuścić mieszkanie. Do października tego roku wystawiono niemal 8 tys. nakazów opuszczenia lokalu. Policja i Żandarmeria Wojskowa dostały skuteczne narzędzia mające chronić ofiary przemocy. Od czasu wejścia w życie ustawy antyprzemocowej do końca października br. do miejsc świadczących pomoc pokrzywdzonym zgłosiło się ponad 22 tys. osób dotkniętych przemocą. Ponad 17,5 tys. z nich stanowią kobiety.

Nowe przepisy porządkują i ujednolicają dotychczasowe zasady postępowania, uwzględniając normy prawa krajowego i międzynarodowego.

Skuteczne rozwiązania

W swoim wystąpieniu prokurator Agnieszka Welenc podkreśliła, że rozwiązania odnoszą się nie tylko do postępowania karnego, ale także administracyjnego, cywilnego czy udzielania pomocy. W toku postępowania osoby pokrzywdzone otrzymają informację o pomocy, jaką mogą uzyskać. Udzielać jej mają między innymi podmioty, które otrzymały na ten cel dotację z Funduszu Sprawiedliwości.

– Temu celowi służy również zamieszczanie na stronach internetowych prokuratur informacji o podmiotach, które świadczą pomoc osobom pokrzywdzonym w zakresie pomocy psychologicznej, poradnictwa prawnego i poradnictwa specjalistycznego – powiedziała Welenc. – Chodzi o to, aby nie zostawić pokrzywdzonego bez pomocy – dodała.

