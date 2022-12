Prezydent: Skrytobójczo mordowano działaczy opozycji i niezłomnych kapłanów

We wtorek, 13 grudnia 2022 roku, w 41. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, prezydent Andrzej Duda skierował oficjalny listy do organizatorów i uczestników uroczystości rocznicowych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

List prezydenta do uczestników obchodów

13 grudnia w warszawskim muzeum przy ulicy Rakowieckiej tradycyjnie już gromadzą się osoby, w tym władze państwowe, które oddają hołd ofiarom reżimu komunistycznego. Miejsce spotkania jest symboliczne – to dawny areszt śledczy, do którego cel w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku zwożono działaczy opozycji antykomunistycznej w okresie PRL.

"Pochylam głowę ze czcią dla wspaniałego pokolenia Sierpnia' 80, któremu my, współcześni, w większości należący do młodszych generacji, zawdzięczamy obecną wolną Polskę. Wyrażam najwyższe uznanie naszym bohaterom, którzy z odwagą i determinacją kontynuowali zmagania w podziemiu przez kolejną dekadę. To dzięki ich niezłomności i poświęceniu żyjemy dziś we własnym, suwerennym i demokratycznym państwie" – zwrócił się w liście prezydent Andrzej Duda.

"Ogromna fala zbrodni i represji"

W swoim przesłaniu głowa państwa zauważyła, iż stan wojenny "przyniósł ogromną falę zbrodni i represji", bowiem aresztowano oraz internowano tysiące osób, a także brutalnie pacyfikowano strajki i protesty. "Skrytobójczo mordowano działaczy opozycji i niezłomnych kapłanów. Komunistyczny aparat bezpieczeństwa rozwinął inwigilację na skalę nieznaną od czasów stalinizmu, a prasę, radio i telewizję wypełniła bez reszty propaganda (...). Niepokornych wyrzucano z pracy, uczelni i szkół. Jedną z największych szkód wyrządzonych przez reżim było wypchnięcie na emigrację milionów młodych Polaków, z których wielu nigdy już nie wróciło na stałe do ojczyzny" – oznajmił polski przywódca.

Podczas uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL prezydencki list odczytał zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik – przekazała Kancelaria Prezydenta.

Czytaj też:

Morawiecki: Stan wojenny przekreślił historyczne szanse naszego krajuCzytaj też:

"To była zbrodnia na narodzie polskim". Mocne słowa Morawieckiego