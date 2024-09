Prezydent w oblężeniu

TVP Info, program "Trójkąt polityczny" Aleksandry Pawlickiej i Renaty Grochal z udziałem szefowej Kancelarii Prezydenta Małgorzaty Paprockiej. Pierwsze pytanie brzmi: "Czy prezydent jest memem?". Urzędniczka krótko odpowiada: "Nie", ale nie komentuje aroganckiego pytania dziennikarki. W innym programie TVP Info Dorota Wysocka-Schnepf swymi pytaniami wyraźnie zachęca swego gościa Leszka Millera do ataku na prezydenta. Pyta: "A jak radził sobie [z powodzią] prezydent? [...] Te dożynki najpierw w niedzielę w Pałacu Prezydenckim, później wypowiedź, że nie pojedzie (na tereny zalewowe), żeby nie zakłócać pracy ratowników. W końcu pojechał, widzieliśmy, jak tam sobie radził. Jak pan to ocenia?". Miller odpowiada: "Czuję, że pani chce mnie rozśmieszyć, mówiąc o panu prezydencie i jego aktywności w zwalczaniu powodzi. To jest nieustanny krąg kompromitacji".

W Radiu TOK FM ekspertka, prof. Anna Pacześniak, z emfazą załamuje ręce nad prezydenckim zachowaniem w czasie powodzi: "To fatalne. Dudę trzeba uczyć, czego nie robić".