"Granicą jest konstytucja". Solidarna Polska reaguje na zapowiedzi zmian w ustawie o SN

– Jeszcze dziś projekt, dotyczący zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, trafi do Sejmu. Projekt ten wypełni kluczowy kamień milowy wskazany przez KE ws. KPO – poinformował minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. To efekt negocjacji Warszawy z Brukselą dot. wypłaty środków z KPO.

Komisja Europejska zaakceptowała propozycje Polski w zakresie zmian w funkcjonowaniu sądów. Chodzi o system dyscyplinarny sędziów. Ma to wypełnić kluczowy "kamień milowy".

– W projekcie nowelizacji ustawy o SN będzie propozycja, aby sądem, który będzie rozstrzygał sprawy dyscyplinarne sędziów był Naczelny Sąd Administracyjny – przekazał polityk. – Druga taka istotna zmiana to doprecyzowanie, uściślenie zastosowania testu niezależności – z jednej strony tak, by mógł być on też stosowany przez składy sędziowskie, z drugiej by za stosowanie testu niezależności, ale też ewentualne wykorzystanie innych ścieżek ustalania statusu sędziego, nie groziła odpowiedzialność dyscyplinarna. Nigdy nie było takiej intencji, żeby ta odpowiedzialność dyscyplinarna groziła, ale ponieważ Komisja uważała, że warto tę kwestię doprecyzować, to takie rozwiązanie też w projekcie ustawy jest zastosowane – wskazał minister podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Wójcik reaguje na zapowiedź

– My dopiero pochylimy się nad konkretnymi szczegółami. Dopiero musi być to przeanalizowane w Ministerstwie Sprawiedliwości – powiedział minister Michał Wójcik w Polsat News, nie chcąc odnosić się do szczegółów szykowanej noweli ustawy o SN.

– Granica zawsze jest konstytucja, zawsze wszystko musi być zgodne z polską konstytucją, nie mam co do tego żadnych wątpliwości – dodał. Wyraził nadzieję, że Szymon Szynkowski vel Sęk przekaże, co jest w projekcie.

– Jeżeli chodzi o status sędziego, to mieliśmy jasne stanowisko w ostatnich latach – powiedział minister, przypominając, że w tym zakresie określone prerogatywy konstytucja przyznaje prezydentowi.

