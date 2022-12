Awantura w Sejmie. Marszałek Czarzasty przekrzykiwał Macierewicza

– Polski przemysł zbrojeniowy powinien być chlubą naszego państwa. Tak niestety nie jest – tłumaczył z sejmowej mównicy Cezary Tomczyk (KO).

Tomczyk krytykuje Macierewicza

– Na sali jest Antoni Macierewicz. Myślę, że warto tutaj przywołać słowa jego najbliższego współpracownika, pana Wacława Berczyńskiego, który powiedział kiedyś "to ja wykończyłem Caracale, to ja wykończyłem ten przetarg" – mówił dalej poseł.

– Prawda jest taka, że pan jest w 100 proc. odpowiedzialny za zapaść w polskich siłach zbrojnych za czasów, kiedy był pan ministrem obrony narodowej – dodał Tomczyk, zwracając się wprost do obecnego na sali Macierewicza.

– Tylko przypomnę, że to przez pana nie ma 50 nowoczesnych śmigłowców dla polskiej armii. To pan nie podpisał umowy na Patrioty i robił pan wszystko, żeby zwlekać w tej sprawie.To pan dopuścił się czystki w polskiej armii, zwalniając kilkudziesięciu generałów, setki pułkowników i majorów – wyliczał polityk KO.

Spięcie Macierewicza z... wicemarszałkiem Czarzastym

W odpowiedzi na słowa polityka PO, do sejmowej mównicy podszedł Macierewicz, który poprosił wicemarszałka sejmu Włodzimierza Czarzastego o możliwość zabrania głosu.

– Panie marszałku, w związku z kłamstwami ad personam wobec mojej osoby uprzejmie proszę o możliwość przynajmniej jednej minuty odpowiedzi – mówił były szef MON i nie czekając na odpowiedź Czarzastego zwrócił się do posłów. – To jest niedopuszczalne, by kłamać, fałszować, oszukiwać opinię publiczną, pana marszałka, a także całą Polskę – stwierdził zdenerwowany poseł PiS.

Macierewicz przez dłuższą chwilę mówił do wyłączonego mikrofonu, nie zwracając uwagi na wicemarszałka Sejmu. W końcu Czarzastemu udało się poinformować posła, że udziela mu głosu.

– Kłamstwa, które zostały sformułowane wobec mojej osoby, są nieprawdopodobne. Nie mają nic wspólnego z rzeczywistością – stwierdził wówczas były szef MON, wymieniając zasługi resortu obrony, w czasie kiedy on pełnił stanowisko ministra.

– Armia zostało odbudowana, a Wojska Obrony Terytorialnej są najlepszymi formacjami i cała Europa Środkowo-Wschodnia uczy się od nas właśnie budowy tego typu armii – dodał Macierewicz.

