Wiceminister: Mamy do czynienia z nowymi zjawiskami przemocy

W czwartek w programie "Kwadrans polityczny" w TVP1 Anna Schmidt poinformowała, że dane dotyczące uruchomienia procedury niebieskiej karty w 2021 roku wskazują na to, iż ponad 82 tys. osób doświadczyło zjawiska przemocy. Nadal w przeważającej części są to kobiety. Jednocześnie to o 9 tys. przypadków mniej niż rok wcześniej, gdy w czasie pandemii COVID-19 Polacy byli zmuszeni do izolacji.

– Niezwykle ważna okazała się nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona w 2020 roku, która umożliwiła natychmiastową izolację ofiary od sprawcy. Do tego czasu procedura była wydłużona, bo trzeba było czekać na uzyskanie zgody sądu. Obecnie funkcjonariusz policji wchodzi w środowisko domowe, gdzie występuje podejrzenie wystąpienia zjawiska przemocy i natychmiast usuwa z niego sprawcę. Tak więc kobieta, ofiara doznająca przemocy, dostaje opiekę u siebie w domu – powiedziała.

Rządowy projekt nowelizacji

Wiceminister rodziny i polityki społecznej, która pełni również funkcję pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, przekazała, że obecnie Sejm pracuje nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jej zdaniem, będą to "dość rewolucyjne zmiany".

– Pierwsza taka ustawa została uchwalona w 2005 roku i niektóre jej przepisy są archaiczne. Dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości. Mamy do czynienia z nowymi zjawiskami przemocy i tym zjawiskom trzeba przeciwdziałać. Musieliśmy rozszerzyć samo pojęcia przemocy. Nie chcemy stygmatyzować rodziny, sama dotychczasowa nazwa ustawy sugerowała, że przemoc dzieje się przede wszystkim w rodzinie rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny. Natomiast przemoc dzieje się w związkach nieformalnych, partnerskich, w różnych relacjach wzajemnego współżycia – mówiła Schmidt. – Wprowadziliśmy zmianę i dziś będziemy mówić o przemocy domowej. Obejmujemy szerszy katalog osób, które temu zjawisku mogą być poddane – dodała.

