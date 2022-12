"Lubimy fantazjować, ale są pewne granice". Dwaj panowie G. składają życzenia noworoczne

No i realistyczne – w miarę. Dlatego nie będziemy życzyć np. Rafciowi Czajkowskiemu vel Trzaskowskiemu albo Szymonowi Płaczliwemu wersja 2.050, żeby zostali mężami stanu. Lubimy fantazjować, ale są pewne granice. Postawimy więc na życzenia praktyczne, łatwe do realizacji.

Mała, poręczna rzecz, niedroga – życzymy europejskiej lewicy, by w tym nowym roku nigdy nie zabrakło jej reklamówek ze Świętym Mikołajem. To w nich pojawiają się magiczne prezenty z Kataru w formie zwitków banknotów ojro.

Platformie – żeby im nie zabrakło reklamówek z Biedronki. To w nich pojawiają się magiczne prezenty w formie jak powyżej. Choć nie z Kataru, tylko takie bardziej swojskie. Bo my, Słowianie, my lubim sielanki i aferzystów też swojskich.