"Jestem zaszokowany". Obajtek stanowczo odpowiada Tuskowi

Pod koniec listopada tego roku PKN Orlen podpisał umowy sprzedaży 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej i 100 proc. w spółce Lotos saudyjskiemu koncernowi naftowemu Saudi Aramco. Sprzedaż udziałów była warunkiem zgody Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos.

Tusk o rafinerii w Gdańsku

Transakcja jest mocno krytykowana przez polityków Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk nagrał krótki film o "największej aferze XXI wieku w Polsce". Chodzi właśnie o sprawę rafinerii w Gdańsku.

– Oni sprzedali udziały w rafinerii w Gdańsku za niewiele ponad miliard złotych. Tyle mają zapłacić Arabowie, którym się to zwróci w rok. Oni za 9, 10 miesięcy będą mogli powiedzieć, "ta rafineria jest za darmo, bo kupiliśmy ją z zysków, które mamy z tej rafinerii". A trzeba pamiętać, że w tę rafinerię w czasach moich rządów Polska zainwestowała 10 miliardów złotów. I zrobiliśmy z niej jedną z najnowocześniejszych rafinerii na całym świecie – twierdził były premier.

Obajtek odpowiada

Do zarzutów lidera Platformy Obywatelskiej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek odniósł się w środę podczas wywiadu dla TVP Info.

Obajtek zaznaczył, że PO atakuje największego producenta ropy, jakim jest Saudi Aramco, który daje Polsce w tej chwili bezpieczeństwo. – Ja sobie zadaję pytanie: czemu ma to tak naprawdę służyć? Czy to nie jest wykonywany scenariusz tak naprawdę rosyjski w tym wszystkim? Co innego się mówi, a inaczej się działa – powiedział szef Orlenu.

– Ja jestem zaszokowany wręcz, że pan Donald Tusk próbuje oceniać ten proces. Przecież przypomnijmy sobie dane. Za jego rządów zreprywatyzowano, sprzedano około tysiąca spółek. Uzyskano z tych tysiąca spółek 44 miliardy złotych. Teraz 44 miliardy złotych to jest roczny zysk operacyjny Orlenu, który mamy oczywiście w połowie z rynków zewnętrznych, bo jeżeli chodzi o detal w Polsce, o stacje to jest tylko proc. Więc mało to, też kwestia stoczni. Proszę zobaczyć, stocznia w Gdyni, stocznia w Szczecinie. Inwestorzy, Katarczycy. Czy ktoś widział tych inwestorów? Może pan Donald Tusk z tego by się wytłumaczył? – powiedział Obajtek.

– Dziś PO szuka wszędzie „Rosja”. Tylko że ona tylko szuka „Rosja”. Ale fakty są takie, że z tymi Rosjanami zawierali umowy. Faktem jest takim, że w 2013 roku bez mała 100 proc. ropy w systemie Orlenu, czyli w Polsce i naszym regionie, było z kierunku rosyjskiego. Fakty są takie, że gaz był również z kierunku rosyjskiego – kontynuował.

Lotos

– Nie sprzedaliśmy 30 proc. Lotosu. To jest kwestia 30 proc. jednej z siedmiu naszych rafinerii, które posiadamy i to była między innymi decyzja KE, bo chcąc połączyć się musieliśmy spełnić wymagania KE – podkreślił Obajtek.

– Oczywiście negocjowaliśmy około trzech lat z KE, by te warunki zaradcze były jak najmniej, które mogą w jakiś sposób obciążać biznes. Ale to był proces najbardziej przejrzysty, to był proces, który trwał ponad cztery lata. Przy tym procesie były zaangażowane kancelarie międzynarodowe, polskie kancelarie, międzynarodowe firmy konsultingowe, ale oprócz tego też kwestia umowy to jest kwestia UOKiK-u. UOKiK nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do umowy. Ten proces był cały czas pod kontrolą również służb w Polsce – powiedział Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen mówił także o konieczności funkcjonowania w Polsce dużego koncernu multienergetycznego.

