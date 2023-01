Brytyjski historyk przewiduje: Wojna skończy się za pół roku

Historyk z Wielkiej Brytanii udzielił wywiadu dla weekendowego wydania niemieckiego dziennika „Sueddeutsche Zeitung”. Zdaniem Kershawa, Władimir Putin nie będzie w stanie wygrać wojny, którą rozpętał, a sam konflikt powinien zakończyć się w połowie tego roku.

Co dalej z wojną?

Jak stwierdził historyk, "Putin wmanewrował się w sytuację, której nie przewidział. Toczy obecnie wojnę, której nie może wygrać i która jest bardzo kosztowna i szkodliwa".

Trudnym momentem dla Rosja, ale także i dla Ukraińców, będzie zima. Zdaniem Kershawa, wiosną poznamy odpowiedź na to, czy "Ukraińcy wspierani przez Zachód będą zdolni do nowej ofensywy, dzięki której będą mogli odeprzeć napastników".

Historyk podzielił się także swoimi przewidywaniami co do tego, kiedy zakończy się wojna na Ukrainie. Jego zdaniem, stopień wyczerpania obu stron konfliktu jest tak poważny, że "za pół roku wojna skończy się".

Jeśli jednak do tego nie dojdzie, wtedy chęć Europejczyków do dalszego wspierania Ukrainy będzie wystawiona na znaczną próbę. Kershaw przekonuje, że w takim przypadków na Kijów może zacząć być wywierana presja w celu osiągnięcia jakiegoś porozumienia z Moskwą.

– Mam jednak nadzieję, że Ukraina odniesie całkowite zwycięstwo, bo jest to nie tylko w interesie Ukrainy, ale i całego Zachodu – zaznaczył brytyjski historyk.

Putin jak Stalin

Zdaniem eksperta, pomimo wielu opinii porównujących Władimira Putina do Adolfa Hitlera, bardziej adekwatne jest zestawienie obecnego prezydenta Rosji do przywódcy ZSRR Józefa Stalina. Z jakiego powodu?

– Stalin był człowiekiem systemu, kontrolował aparat partyjny, podczas gdy Hitler i Mussolini byli ludźmi z zewnątrz. Putin nie był co prawda człowiekiem partii, ale był insiderem służb. Można powiedzieć, że wślizgnął się do władzy. Nikt na świecie nie znał Putina, zanim nie został prezydentem – wskazał i jednocześnie zaznaczył, że obecnych działań rosyjskiego reżimu nie można porównywać do stalinowskich czystek z lat 30. XX wieku.

