"Ogryzek Europy postsowieckiej". Przeciwnik PiS-u uderza w Polskę

Wojna na Ukrainie. Kuczyński: Mamy do czynienia z drugą faząWaldemar Kuczyński to dawny polityk Unii Demokratycznej i minister przekształceń własnościowych w latach 1990-1991 i publicysta, który nie kryje się z niechęcią do rządzącego Prawa i Sprawiedliwości.

Tym razem były polityk postanowił uderzyć w polski rząd, krytykując władze za brak przyjęcia euro. Kuczyński nawiązał do decyzji Chorwacji, która od 1 stycznia pożegna się ze swoją walutą, kuną, stając się 20. członkiem strefy euro.

"Chorwacja w strefie euro. Poza nią została Szwecja, najpewniej niezbyt długo i ogryzek Europy postsowieckiej; Polska, Węgry, Czechy, Bułgaria i Rumunia" – napisał publicysta "Wyborczej" na Twitterze.

"UNIA EUROPEJSKA TO STREFA EURO. Tu jest trzon. Liczy się jeszcze Szwecja, bo to płatnik netto. Reszta to przedsionek" – dodaje Kuczyński.

W następnym wpisie były polityk tłumaczy się z tego, że wymieniając kraje w UE, ale poza strefą euro, zapomniał o Danii.

"Poza strefą euro jest też Dania. Zasugerowałem się tym, że Danii nie wymienia się, jako kraju poza strefą, bo nie jest zobowiązana euro przyjąć. To nie zmienia obrazu. Unia to strefa euro, która się rozrasta, a zanika strefa spoza euro" – tłumaczy Kuczyński.

"Uderzył mnie ten »ogryzek Europy postsowieckiej«" – skomentował wpis publicysty wiceszef MSWiA Maciej Wasik.

Prezes PiS wygrał w sądzie. Kuczyński musi przeprosić

O Kuczyński głośno było dwa tygodnie temu, kiedy były polityk przegrał w sądzie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

O zwycięstwie Kaczyńskiego poinformował 16 grudnia pełnomocnik prezesa PiS Adrian Salus. Jak zaznaczył, sprawa dotyczyła ochrony dóbr osobistych, a pozwanym był Waldemar Kuczyński.

Były minister przekształceń własnościowych w latach 1990-1991 r. w serii wpisów oskarżał Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, że ponosi odpowiedzialność za tragiczny wypadek.

Działania Pozwanego sąd określił jak bezprawne, nie mającą żadnego oparcia w faktach, w szczególności w ustaleniach jakichkolwiek organów powołanych do zbadania przyczyn Katastrofy Smoleńskiej" – podkreślił pełnomocnik.

