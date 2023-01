Müller: Kidawa-Błońska w przypływie szczerości przyznała, że to dobra decyzja

Kilka dni temu minęło 10 lat odkąd rząd PO-PSL podwyższył Polakom wiek emerytlny. Była to jedna z nabardziej kontrowersyjnych decyzji Donalda Tuska jako premiera. Politycy PiS od początku krytykowali te działania i do dzisiaj atakują Tuska zarzucając mu, że po dojściu do włądzy podwyższy ponownie wiek. Co ciekawe, sam lider PO zmienił przez lata zdanie w tej sprawie i obecnie twierdzi, że podwyższenie wieku było błędem.

Innego zdania jest jednak Małgorzata Kidawa-Błońska, była knadydat PO w wyborach prezydenckich. Zapytana w radiowej Trójce o sprawę odparła, że decyzja o podniesieniu wieku emerytalnego była dobra.

– My raz podnieśliśmy ustawowo wiek emerytalny. Nie daliśmy takiej szansy wyboru i zapłaciliśmy za to jako formacja bardzo wysoką cenę. Jestem przekonana, że to była dobradecyzja, bo ludzie powinni dłużej pracować. Zresztą ludzie chcą dłużej pracować, bo chcą żyć lepiej i zdają sobie sprawę, że czym dłużej mogą pracować, tym jakość ich życia jest lepsza. Ale to powinna być decyzja indywidualna, by dać możliwość dłuższej pracy – oceniła polityk PO.

Müller: Kidawa-Błońska w przypływie szczerości

Do słów Kidawy-Błońskiej nawiązał rzecznik rządu, który zarzucil Platformie Obywatelskiej, że to kolejny dowód, iż po dojściu do władzy podwyższy wiek emerytalny. – Chciałbym też się odnieść do dzisiejszej zaskakującej może, a dla niektórych niezaskakującej wypowiedzi marszałek Kidawy-Błońskiej, która dzisiaj jakby w przypływie szczerości, pewnie nic dziwnego, bo faktycznie mówi to, co myśli Platforma Obywatelska odniosła się do kwestii związanej z wiekiem emerytalnym – rozpoczął Piotr Müller.

– Tak jak państwo wiecie, my faktycznie na początku tego roku przypomnieliśmy, że 10 lat temu weszły w życie przepisy, które oznaczały podwyższenie wieku emerytalnego, które oznaczał podwyższenie wieku emerytalnego z 60 lat do 67 lat dla kobiet i z 65 do 67 dla mężczyzn. Dzisiaj pani marszałek Kidawa-Błońska wprost powiedziała, że jest przekonana, że to była dobra decyzja, bo ludzie powinni dłużej pracować. Kolejna zapowiedź, w przypływie szczerości, że Platforma Obywatelska ma zamiar odwrócić reformę emerytalną, którą my przyjęliśmy w roku 2017 – powiedział Piotr Müller na konferencji prasowej.

Rząd Morawieckiego cofnął reformę Tuska

1 października 2017 r. rząd Zjednoczonej Prawicy przywrócił poprzedni wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. "Mogliśmy to zrobić dzięki odpowiedzialnej polityce fiskalnej, walce z mafiami VAT-owskimi i uszczelnieniu systemu podatkowego" – brzmi komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

KPRM przytacza w tym kontekście badanie CBOS, według którego 84 proc. Polaków popiera powrót do poprzedniego wieku emerytalnego. "Spełniliśmy obietnicę złożoną obywatelom i wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Obowiązek pracy do 67. roku życia oznaczał mniej czasu na wnuki, rodzinę czy zdrowie. Wyższy wiek emerytalny dotyczył też rolników" – czytamy.

Czytaj też:

Dr Kolek: 14. emerytura w ogóle nie przystaje do naszego systemu emerytalnegoCzytaj też:

"Który Donald Tusk jest prawdziwy?". Morawiecki publikuje nagranie