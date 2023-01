Czołgi Leopard dla Ukrainy? Rzecznik mówi, co zrobi Berlin

"The Wall Street Journal" napisał, że Polska rozważa przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 niemieckiej produkcji.

Leopardy. Berlin rozpatrzy oficjalne zapytanie

Do doniesień "WSJ" odniósł się Berlin. – Obecnie takie zapytanie nie jest mi znane. Wiem, że w weekend w polskiej prasie pojawiły się informacje, z których wynika, że taka inicjatywa powstała. Jeżeli do nas takie zapytanie oficjalne wpłynie, na pewno je sprawdzimy – powiedział Steffen Hebestreit.

Berlin chce dostarczyć Ukrainie ok. 40 wozów bojowych Marder i jeden system Patriot. Niemiecki rzecznik wskazał, że obecnie władze Niemiec są zajęte przygotowaniami do wysłania Ukrainie tego sprzętu.

Dopytywany, Hebestreit dodał, że jeżeli jednak inicjatywa przekazania Leopardów oficjalnie się pojawi, Berlin będzie obserwował reakcję sojuszniczych krajów z NATO.

Korespondent Polsat News Tomasz Lejman zwrócił uwagę na jeden z istotnych aspektów sprawy. Otóż, by zgodnie z prawem jakikolwiek rząd mógł przekazać Ukrainie czołgi Leopard, wymagana jest zgoda państwa, które je wyprodukowało.

Morawiecki: Polska sama nie przekaże czołgów

Do sprawy czołgów odnieśli się także przedstawiciele polskich władz, w tym premier. – Sami, jako Polska, bez szerszej koalicji nie zamierzamy teraz przekazywać czołgów Leopard 2 Ukrainie – poinformował Mateusz Morawiecki, zapytany przez dziennikarzy o doniesienia "WSJ".

– Jeśli miałoby dojść do faktu polegającego na przekazaniu jakiejś ilości polskich Leopardów, to oczywiście wyłącznie w ramach szerokiego porozumienia, szerokiego przedsięwzięcia innych państw, które tymi czołgami dysponują i proporcjonalnie do właśnie tej siły militarnej pancernej, tych wszystkich państw, które w tym porozumieniu będą uczestniczyć – powiedział z kolei w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Doradca prezydenta podkreślił, że w poniedziałek prezydent dzisiaj również i w tej sprawie zaprosił do swojego pałacu pana premiera i ministra obrony narodowej, też najważniejszych dowódców wojskowych. Myślę, że to będzie też tematem tych konsultacji – powiedział.

Czytaj też:

Morawiecki: Polska sama nie przekaże tych czołgów UkrainieCzytaj też:

Niemieckie wozy bojowe dla Ukrainy. "FAZ": Jest poważny problem