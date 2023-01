Prof. Domański: Premier stara się zachować jedność obozu rządzącego

DoRzeczy.pl: Niewątpliwie pracowity czas za premierem Mateuszem Morawieckim. Szef rządu przez ostatnie trzy tygodnie odbył szereg spotkań, w tym z politykami opozycji i Solidarnej Polski. Czy można mówić, że ostatnie kryzysy zostały zażegnane?

Prof. Henryk Domański: Premier robi wszystko, co jest w jego mocny. Trudno oceniać działalność szefa rządu jako tą, która przyniesie negatywne skutki dla Zjednoczonej Prawicy. Premier stara się zachować jedność obozu rządzącego, a wysyłane są sygnały do społeczeństwa, że mamy do czynienia z konsolidacją, dlatego warto głosować na Zjednoczoną Prawicę.

Czy opozycja jest w tej chwili w zaszachowana? Jeśli poprą nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, to z jednej strony zagłosują wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, a z drugiej strony jeśli Komisja Europejska dalej nie wypłaci nam pieniędzy, to padnie ich koronny argument.

Ten aspekt nie jest szachem dla PO i Donalda Tuska, tylko w interesie opozycji jest to, żeby środków nie było i żeby zmienić rząd. Donald Tusk i jego posłowie stale będą nawoływali, że wszystko w rękach wyborców i trzeba na nich głosować. Politycy PO będą przekonywać, że obóz Zjednoczonej Prawicy nie gwarantuje bezpieczeństwa i stabilizacji, a działo się tak będzie niezależnie od tego, co zrobi i jak zagłosuje rząd.

Jak pan ocenia obecne poparcie dla Zjednoczonej Prawicy? Pojawiają się badania, gdzie poparcie lekko rośnie, wiele jest takich, gdzie poparcie jest stabilne.

Nie widzę żadnych oznak wzrostu dla Prawa i Sprawiedliwości. Powiedziałbym, że poparcie dla tej formacji jest stabilne. Interesujący jest fakt, że pomimo zawirowań na scenie politycznej, oczekiwań ze strony Platformy Obywatelskiej, że ten obóz się załamie i upadnie, nie ma żadnych tego typu mocniejszych objawów. Z drugiej strony nic nie wskazuje na to, żeby PO coś uzyskiwała. Partia Tuska nie zrobiła nic, żeby ich notowania wzrosły. Nie ma oznak jedności na opozycji, o czym Tusk mówił od samego początku, a co raczej mu się nie uda.

