Morawiecki: Nie wyobrażam sobie sytuacji, że zgoda nie zostanie szybko udzielona

W trakcie konferencji prasowej przed wylotem do Berlina szef rządu został zapytany przez dziennikarzy jak przedstawia się na obecną chwilę kwestia polskich Leopardów, których część władza chce oddać Ukrainie. By zgodnie z prawem jakikolwiek rząd mógł przekazać maszyny innemu państwu, wymagana jest zgoda państwa, które je wyprodukowało.

Morawiecki: Ukraina potrzebuje czołgów

– Tak, będę dzisiaj rozmawiał z politykami różnych opcji niemieckich, niemieckiej polityki na temat przekazania czołgów na Ukrainę. To pewnego rodzaju symboliczna operacja. Oczywiście ona ma swój wymiar praktyczny, jak najbardziej, ale Ukraina potrzebuje dzisiaj nowoczesnych czołgów. Wzywa do tego również prezydent Biden, a więc mam nadzieję że nasi partnerzy niemieccy poczują się ośmieleni i będą w stanie przeznaczyć wreszcie znaczną część potrzebnego ciężkiego sprzętu w postaci czołgów Leopard na Ukrainę. My jesteśmy do tego gotowi. Tam toczy się bój także o nasze bezpieczeństwo – powiedział szef Rady Ministrów.

– Czy ta zgoda jest potrzebna – tak, zgodnie z dokumentacją musimy mieć zgodę Niemiec, ponieważ te czołgi są produkcji niemieckiej. Ale odpowiem na to pytanie w taki sposób: nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, aby ta zgoda w szybki sposób nie została udzielona – oznajmił premier Morawiecki.

Prezydent Duda obiecał Leopardy

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę we Lwowie odbyło się spotkanie prezydentów państw Trójkąta Lubelskiego z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim dalszej pomocy dla Ukrainy w obliczu trwającej rosyjskiej agresji, a także wsparcia prozachodnich integracyjnych aspiracji Kijowa. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że Polska przekaże Ukrainie kompanię czołgów Leopard "w ramach międzynarodowej koalicji".

Choć Niemcy, jak stwierdził wicekanclerz Robert Habeck, najprawdopodobniej nie będą stawiały Warszawie przeszkód w przekazaniu czołgów, to jedna deklaracja prezydenta Dudy wywołała mieszane uczucia. Kanclerz Olaf Scholz konsekwentnie sprzeciwia się przekazaniu należących do Bundeswehry Leopardów z obawy przed eskalacją konfliktu.

Do tej pory niemiecki rząd odmawiał dostarczenia Ukrainie swoich czołgów argumentując, że taką decyzję powinni podjąć wspólnie wszyscy sojusznicy z NATO. Kanclerz Olfa Scholz tłumaczył, że przekazanie ukraińskiej armii ciężkich wozów bojowych doprowadziłoby do eskalacji konfliktu, a być może nawet wciągnięcia Sojuszu do walk.

