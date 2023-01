Zacharowa: To nieuchronnie doprowadzi do wzrostu liczby ofiar na Ukrainie

Rosyjskie MSZ ostrzegło przed eskalacją konfliktu na Ukrainie w przypadku zwiększenia dostaw zachodniej broni do Kijowa – wynika z opublikowanego w piątek oświadczenia rosyjskiego resortu spraw zagranicznych. Komunikat to odpowiedź na spotkanie przedstawicieli państw Zachodu w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech, gdzie omawiano sposoby zwiększenia pomocy militarnej dla Ukrainy..

– Traktujemy to wszystko jako jawną prowokację ze strony Zachodu i zwiększenie stawki w konflikcie, co nieuchronnie doprowadzi do wzrostu ofiar i niebezpiecznej eskalacji – powiedziała Maria Zacharowa, rzeczniczka resortu.

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że jakiekolwiek nowe dostawy ciężkiego uzbrojenia z państw NATO do Kijowa „nic nie zmienią” w odniesieniu do osiągnięcia przez Rosję zakładanych celów na Ukrainie.

– Widzimy rosnące pośrednie, a czasem bezpośrednie zaangażowanie państw NATO w ten konflikt. Słyszymy wypowiedzi wskazujące na absolutną dominację woli politycznej dalszego wzrostu tego zaangażowania. Widzimy wręcz przywiązanie do dramatycznego złudzenia co do możliwości odniesienia przez Ukrainę jakiegoś sukcesu na polu bitwy – powiedział rzecznik Kremla.

Spotkanie w Ramstein

20 stycznia w bazie Rmastein w Niemczech doszło do spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. W trakcie rozmów sekretarz obrony USA Lloyd Austin zaapelował do sojuszników, aby nie spowalniali tempa wsparcia dla Ukrainy. Stwierdził, że Rosja przegrupowuje się, rekrutuje nowych żołnierzy i próbuje ponownie wyposażyć swoje wojska.

Jednocześnie Austin poinformował po spotkaniu, że nie ma decyzji o przekazaniu Ukrainie niemieckich czołgów Leopard i amerykańskich czołgów M1 Abrams. Jednocześnie minister obrony USA zauważył, że obecnie Zachód koncentruje się na zapewnieniu Ukrainie szans, których potrzebuje ona w tej chwili do odniesienia sukcesu.

Następnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że na spotkaniu wypracowano znaczący nowy pakiet „zdolności bojowych” dla Ukrainy.

Po raz pierwszy w formacie Rammstein przemawiał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaapelował do uczestników spotkania, by nie tracili czasu i podejmowali takie decyzje, które „pozbawią rosyjskie zło wszelkiej władzy”. W szczególności Zełenskiemu chodziło o dostarczenie Ukrainie samolotów F-16 i rakiet dalekiego zasięgu.