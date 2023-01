Franciszek: Tylko razem możemy przezwyciężyć obecne kryzysy

Konferencja jest organizowana cyklicznie dla upamiętnienia urodzin José Martíego, który wciąż daje impuls w budzeniu sumień tych, którzy w świecie są wezwani do tworzenia klimatu dialogu i braterstwa sprzyjających zmianie kursu w aktualnej sytuacji społeczeństw i świata. José Martí jest XIX-wiecznym orędownikiem niepodległości Kuby – przekazała we wtorek Katolicka Agencja Informacyjna.

Ojciec Święty przypomniał w tym kontekście swoje niedawne przemówienie do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, w którym podkreślił, że potrzebne jest, aby wspólnie usiąść i wzajemnie się wysłuchać. Jego zdaniem, trzeba pilnie zbudować mosty, które pomogą wspólnie znaleźć realne rozwiązania, które nikogo nie wykluczają.

"Mówił to, co widział"

Franciszek odwołał się do słów José Martíego przy grobie sługi Bożego Félixa Vareli. – Bez obaw mówił to, co widział – stwierdził papież. Oznajmił także, że chodzi o to, aby spojrzeć w przeszłość i nie wypierać się własnych korzeni, które pozwalają uczyć się od starszych, od wiary, która nimi kierowała, od spójności życia, którą im ona dyktowała, od poświęcenia się dla ludzi, które nie jest niczym innym jak nakazem Pana, aby kochać tak, jak On nas umiłował.

Franciszek zwrócił uwagę na to, iż podczas pandemii koronawirusa wielu bohaterów pokazało wiarę, nadzieję, wielkoduszne poświęcenie, które rodzą się z miłości Boga odciśniętej w naturze każdej istoty ludzkiej. To oni wzywali nas, aby ponownie umieścić w centrum słowo "razem”, bo tylko w ten sposób – w braterstwie i solidarności – możemy budować pokój, zagwarantować sprawiedliwość i przezwyciężać najbardziej bolesne wydarzenia. Jest to klucz do odzyskania równowagi, która nadaje nazwę obecnemu spotkaniu, gdyż tylko razem możemy stawić czoła różnym kryzysom moralnym, społecznym, politycznym i ekonomicznym, na które cierpimy i które są ze sobą powiązane.

