Papież Franciszek: Szczepionka to "znak nadziei" dający światło w wyjściu z pandemii

„Musimy dziś znowu odnaleźć nadzieję i zaufanie w nauce: dzięki szczepionce powoli wracamy, by znów ujrzeć światło, wychodzimy z tego paskudnego koszmaru” – pisze papież Franciszek w przedmowie do książki Beyond the Storm napisanej przez włoskiego dziennikarza Fabio Marchese. Publikacja opiera się na wywiadzie, jakiego autorowi udzielił papież. Książka trafi na półki księgarń dopiero wiosną tego roku, niemniej wydawca już podzielił się wstępem napisanym przez Franciszka.

Segregacja sanitarna we Włoszech

Przedmowa ujrzała światło dzienne, jak wskazuje portal The Crux, w momencie, gdy we Włoszech zaostrza się przymus przyjmowania szczepień i segregacja sanitarna. „Zielona przepustka” wymagana jest, aby brać udział w życiu społecznym, turystycznym i kulturalnym, a zakaz wstępu bez certyfikatu covidowego obejmuje nawet Muzea Watykańskie. W szkołach i na uczelniach trwa akcja przymusowego szczepienia uczniów, studentów i kadry dydaktycznej.

Od 9 sierpnia, podaje The Crux, odbyło się 200 protestów przeciwko przymusowi szczepień, a w których udział wzięło około 170 tys. osób, a prezydent Włoch, Sergio Matarella, apelował, że „nie należy powoływać się na wolność, aby uniknąć szczepień, ponieważ takie przywołanie jest równoznaczne z prośbą o pozwolenie na narażanie zdrowia innych, a w niektórych przypadkach zagraża życiu innych”.

Papież dziękuje za wynalezienie szczepionki

Papież Franciszek w swojej przedmowie wzywa do zachowania nadziei, która jest „obowiązkową cnotą każdego chrześcijanina”. Zwrócił też uwagę, że po części dzięki szczepionkom wznowione zostały audiencje generalne w Watykanie, co stanowi „prawdziwy dar”. Papież dziękuje naukowcom, którzy opracowali preparaty przeciwko COVID-19 – „którzy przez wiele miesięcy badali właściwą kombinację, aby uzyskać skuteczne szczepionki”.

„Prawdziwym wyzwaniem jest zobowiązanie się do zapewnienia wszystkim na świecie takiego samego dostępu do szczepionki” – podkreśla Franciszek. „Prosimy Pana o łaskę nadziei i zawsze Go wysławiamy, nawet w tym momencie pandemii, ponieważ jest wiernym przyjacielem, który nas nie opuszcza i kocha nas bez miary” – pisze.

