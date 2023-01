"Będą utrudnienia w wyborach dla Polonii"

W czwartek Sejm przyjął zmiany w Kodeksie wyborczym. Politycy PiS zapewniają, że dzięki temu wybory będą bardziej demokratyczne, podczas gdy posłowie opozycji obawiają się fałszerstw wyborczych.

Lubnauer: Mogli zrobić to wcześniej

W rozmowie z TVN 24 Katarzyna Lubnauer przekonuje, że jeżeli PiS chciał zmienić Kodeks wyborczy, to mógł to zrobić przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Wówczas jej zdaniem, takie rozwiązania nie wzbudziłyby kontrowersji.

– Nikt nie ma chyba wątpliwości, że PiS miał 7 lat na to, żeby zmienić ordynację wyborczą. Jeżeli miałby dobre zamiary i jeżeli to nie byłoby tak, że w tej chwili czują, że im się pali pod nogami i dlatego zmieniają ordynację wyborczą, to zrobiliby to rok, dwa lata temu, czy jeszcze przed poprzednimi wyborami. W ogóle ordynacje, kodeks wyborczy powinno się zmieniać na następną kadencję, a nie na najbliższe wybory, które mamy już niedługo – powiedziała Katarzyna Lubnauer w „Faktach po Faktach”.

Poseł zwraca uwagę, że część zapisów może być niepokojące. Polityk podkreśla szczególnie, że utrudniona może być sytuacja Polonii.

– Tam jest jeszcze kilka zapisów, które są niepokojące. Po pierwsze utrudnienia dla Polonii. Polonia będzie miała trudniejszy proces zgłaszania się do wyborów, ale również Polonii nie pozwolono głosować korespondencyjnie. Ja przypomnę, że czasami do konsulatów osoby z Polonii mieszkające w krajach takich jak Kanada czy Stany Zjednoczone czasami mają 1300 kilometrów w związku z czym trudno im zagłosować w komisjach– podkreślała polityk Koalicji Obywatelskiej.

Zmiany w kodeksie wyborczym

Najważniejszą zmianą w nowelizacji przepisów wyborczych, jest zdecydowane zwiększenie liczby obwodów wyborczych, co ma według autorów noweli ułatwić głosowanie mieszkańcom najmniejszych miejscowości. W uzasadnieniu projektu czytamy, że proponowana ustawa "pozytywnie wpłynie na frekwencję wyborczą oraz świadomość wyborców".

Liczba lokali wyborczych ma wzrosnąć o ok. 6 tys.

"Zwiększy zaangażowanie w proces wyborczy, dzięki poprawie dostępności do lokalów wyborczych (mniejsze obwody, dodatkowy bezpłatny transport). Przepisy mają na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, mieszkańców wsi i małych miast, osób starszych i chorych. Proponowane regulacje ułatwią im partycypację w życiu publicznym i społecznym, zgodnie z zasadą równości" – czytamy w uzasadnieniu noweli. W noweli zapisano także utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców.

