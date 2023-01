"Nie damy się zastraszyć". Rusin wspiera WOŚP i atakuje rząd

W niedzielę odbywa się 31. finał WOŚP pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!". Kinga Rusina zachęciła fanów do wspierania WOŚP i poinformowała, że przekaże na zbiórkę Jerzego Owsiaka 30 tysięcy złotych.

– My z Markiem tradycyjnie, jak co roku, też chcemy się dołożyć do wspólnej orkiestrowej skarbonki! Zasilimy konto WOŚP ponad 30 tysiącami złotych, żeby wesprzeć zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do diagnostyki sepsy. Serdecznie namawiamy do wpłat i licytacji. Każdy gest ma znaczenie (...) Nasi kostarykańscy przyjaciele, z którymi na co dzień surfujemy, byli zachwyceni ideą Orkiestry, kiedy im o niej opowiedzieliśmy. Przesyłają wszystkim Polakom, za naszym pośrednictwem, serdeczne pozdrowienia (...) Wszystko w naszych rękach. Dosłownie! Jeszcze będzie przepięknie! A teraz bawmy się z Orkiestrą! Niech gra do końca świata i jeden dzień dłużej – nawołuje celebrytka na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Prawdziwa mobilizacja w roku wyborczym"

Według Rusin finał WOŚP to dobra okazja, aby wbić szpilę rządzącym. – Pokażmy rządowi, w roku wyborczym, jak wygląda prawdziwa mobilizacja, że nie damy się zastraszyć i zniechęcić, bo ludzi dobrej woli jest więcej. Grajmy z Orkiestrą na przekór PiS-owskiej propagandzie – apeluje Rusin.

– Wygrajmy lepszą, zdrowszą, pod każdym względem Polskę! (...) W czasach kryzysu i inflacji, w którą wpędziła nas nieodpowiedzialna polityka finansowa PiS. W czasach rozdawnictwa państwowych pieniędzy, których brakuje na wszystko, co ważne, ale nie brakuje na propagandę TVP, zakładane przez krewnych i znajomych fundacje–krzaki, na giga pensje w państwowych przedsiębiorstwach. To zwykli obywatele muszą wziąć odpowiedzialność za wyposażenie służby zdrowia, żeby nie odstawała od światowych standardów, żeby zdrowiej nam się żyło w tym coraz bardziej chorym kraju – przekonuje gwiazda.

