Winnicki zaskoczył. Chodzi o koalicję z PiS

Robert Winnicki, poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego, był pytany w Radiu Plus, czy po wyborach jego partia może współrządzić z PiS.

– Pytanie, czy potencjalny koalicjant jest na przykład gotowy odrzucić unijną politykę klimatyczną. Niczego nie można wykluczyć – odparł polityk.

Winnicki podkreślił, że Konfederacja będzie stawiać swoim potencjalnym koalicjantom konkretne wymagania i postulaty. – W zakresie niezadłużania Polski, w zakresie odrzucenia jakichś rojeń o 4-dniowym dniu pracy, w zakresie odrzucenia polityki klimatycznej UE. Zobaczymy, kto w ogóle będzie gotów rozmawiać o tych sprawach. Ten PiS, który rządzi, który zamiast stawiać na przedsiębiorczość Polaków będzie oskładkowywał umowy cywilno-prawne w ramach kolejnego kamienia milowego, to nie jest PIS, który byłby dla nas partnerem – mówił.

Winnicki dodał, że aby doszło do jakiejś współpracy, to "musiałby to być zupełnie inny PiS".



Piecha: Nie wykluczam koalicji z Konfederacją

Ostatnio było głośno o słowach Bolesława Piechy, który mówił o perspektywach koalicyjnych PiS po wyborach.

– Poziom sporu i napięć jest tak duży między PiS a PO, że nie ma mowy o wielkiej koalicji. Jest Koalicja Polska, ale tu są regionalne napięcia – mówił parlamentarzysta PiS. Zapytany jednak o Konfederację, nie jest już tak stanowczy. – Jest Konfederacja, nie wykluczam koalicji z Konfederacją, ale pewne osoby, które utrzymałyby swoją pozycję, byłyby dla nas trudne do zaakceptowania, mam tu na myśli posła Brauna – mówi. – Oprócz Brauna, to tam można byłoby się dogadać – podsumował polityk.

Sondaż DoRzeczy.pl. PiS liderem

Z sondażu, jaki dla portalu DoRzeczy.pl przeprowadził Estymator, wynika, że PiS pozostaje liderem sceny politycznej. Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 37 proc. Polaków. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem na poziomie 28,8 proc. Na najniższym stopniu podium uplasowała się Polska 2050 z poparciem 9,1 proc. badanych. Dalej są: Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) – 8,9 proc., Konfederacja (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy) – 7,6 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,6 proc.

Pełne wynik sondażu, wraz z podziałem mandatów, można zobaczyć TUTAJ.

Czytaj też:

Na kogo chcą głosować Polacy? Zobacz najnowszy sondażCzytaj też:

Awantura na prawyborach Nowej Nadziei. Głosowanie zostało unieważnione