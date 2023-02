Bielan wskazał warunek zwycięstw Zjednoczonej Prawicy

Do wyborów parlamentarnych zostało kilka miesięcy. Polskie partie polityczne powoli zapowiadają wydarzenia w ramach kampanii wyborczej, między innymi spotkania z wyborcami w całej Polsce.

Jedność Zjednoczonej Prawicy

– Bardzo ważnym warunkiem zwycięstw Zjednoczonej Prawicy było prawdziwe zjednoczenie polskiej prawicy w 2014 roku. Bez tego zjednoczenia na pewno będziemy słabsi. Jeżeli któryś z podmiotów tworzących Zjednoczoną Prawicę pójdzie samodzielnie do wyborów parlamentarnych, to na pewno będzie nam dużo trudniej wygrać wybory w takim stopniu, żeby rządzić samodzielnie trzecią kadencję – powiedział Adam Bielan. Szef partii Republikanie był w środę gościem programu "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24.

Europoseł został także zapytany o wariant, w którym z obozu Zjednoczonej Prawicy odchodzi partia Zbigniewa Ziobry. – Nie pozbywałbym się żadnego podmiotu tworzącego Zjednoczoną Prawicę – podkreślił polityk. Jednocześnie Bielan odniósł się do wypowiedzi polityków Solidarnej Polski, że szykują się na wariant samodzielnego startu wyborczego. – Odpowiedziałem, że jeżeli tak jest, to my również musimy być na to przygotowani. Jednocześnie, po przecinku, zawsze dodaję, że to jest wariant dla całego obozu Zjednoczonej Prawicy, w tym – jak myślę – dla Solidarnej Polski, zły – oznajmił prezes Republikanów.

Kukiz wystartuje z list PiS?

W ostatni wtorek w Radiu Zet Paweł Kukiz był pytany o możliwość startu w wyborach do Sejmu razem z Prawem i Sprawiedliwością. – Na pewno bym nie startował z list PiS. Jeśli miałbym startować, to w formule koalicyjnej – tłumaczył.

– Być może wystartuję z PiS, kiedy zostaną uchwaleni sędziowie pokoju oraz referendum odwołujące wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ale w formule koalicyjnej. Z wpisanymi postulatami: zmiana ordynacji w programie PiS, zniesienie immunitetów dla posłów, senatorów, sędziów i prokuratorów – mówił lider Kukiz'15.

Czytaj też:

Europoseł PiS: To będzie brutalna, twarda kampaniaCzytaj też:

Republikanie chcą zakazu sprzedaży napojów energetycznych dzieciom