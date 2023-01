Republikanie chcą zakazu sprzedaży napojów energetycznych dzieciom

We wtorek minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk oraz europoseł Adam Bielan wystąpili na konferencji prasowej w Sejmie. Tematem spotkania polityków z dziennikarzami był projekt ustawy ograniczającej dostęp dzieci i młodzieży do napojów energetycznych.

Republikanie zapowiedzieli złożenie projektu nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym. Jak stwierdzili, liczą na ponadpartyjne poparcie dla rozwiązań w parlamencie. Nowela nie tylko zakaże sprzedaży napojów energetycznych osobom do 18. roku życia, ale także nałoży restrykcje dotyczące reklamy tzw. energetyków. W swoich wypowiedział Bortniczuk i Bielan zwracali uwagę na szczególnie szkodliwy wpływ tego typu napojów na zdrowie młodych ludzi.

Projekt Republikanów

– W grudniu zeszłego roku zapowiedzieliśmy, że niezależnie od głosów, które się pojawiają, od głosów lobbystów, będziemy skutecznie zabiegać o to, aby ograniczyć dostępność do napojów energetycznych polskiej młodzieży. Jak wynika wprost z badań, jest to grupa najbardziej narażona na negatywne skutki działania kofeiny i tauryny. W szczególności tauryny w połączeniu z kofeiną, jako głównych składników napojów energetycznych, które są bardzo szeroko dostępne na polskim rynku – powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podczas wtorkowej konferencji w Sejmie.

– Tą propozycją ustawy wprowadzamy zakaz sprzedaży osobom do ukończenia 18. roku życia napojów zawierających powyżej 150 miligramów na litr kofeiny, w połączeniu z tauryną lub tauryny z wyłączeniem napojów, w których te składniki występują naturalnie. Jednocześnie wprowadzamy zakaz reklamy tych napojów analogiczne do funkcjonujących dzisiaj dotyczących zakazu reklamy wyrobów tytoniowych – poinformował wiceprezes partii Republikanie.

